https://ria.ru/20250126/lebedev-1995541395.html

Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев

Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев - РИА Новости, 26.01.2025

Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев

Избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов, явка на выборах президента высокая, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:46:00+03:00

2025-01-26T12:46:00+03:00

2025-01-26T12:46:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов, явка на выборах президента высокая, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Мы видим, что выборы проходят спокойно, организовано. Население Белоруссии не поддалось на призывы провокаторов, я по-другому не могу их назвать, которые пытались и продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Лебедев журналистам. Он отметил также высокую явку и хорошее настроение избирателей, праздничную обстановку на участках. "Явка хорошая... Каких-то недостатков и замечаний, в том числе и местными наблюдателями, не выявлено до сих пор", - добавил он.

https://ria.ru/20250126/nablyudateli-1995515787.html

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в мире, белоруссия, сергей лебедев, снг