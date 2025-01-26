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Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев - РИА Новости, 26.01.2025
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12:46 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lebedev-1995541395.html
Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев
Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев - РИА Новости, 26.01.2025
Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев
Избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов, явка на выборах президента высокая, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:46:00+03:00
2025-01-26T12:46:00+03:00
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белоруссия
сергей лебедев
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов, явка на выборах президента высокая, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Мы видим, что выборы проходят спокойно, организовано. Население Белоруссии не поддалось на призывы провокаторов, я по-другому не могу их назвать, которые пытались и продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Лебедев журналистам. Он отметил также высокую явку и хорошее настроение избирателей, праздничную обстановку на участках. "Явка хорошая... Каких-то недостатков и замечаний, в том числе и местными наблюдателями, не выявлено до сих пор", - добавил он.
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в мире, белоруссия, сергей лебедев, снг
В мире, Белоруссия, Сергей Лебедев, СНГ
Белорусские избиратели не поддались на призывы провокаторов, заявил Лебедев

Генсек СНГ Лебедев: избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Избиратели Белоруссии не поддались на призывы провокаторов, явка на выборах президента высокая, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Мы видим, что выборы проходят спокойно, организовано. Население Белоруссии не поддалось на призывы провокаторов, я по-другому не могу их назвать, которые пытались и продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Лебедев журналистам.
Он отметил также высокую явку и хорошее настроение избирателей, праздничную обстановку на участках.
"Явка хорошая... Каких-то недостатков и замечаний, в том числе и местными наблюдателями, не выявлено до сих пор", - добавил он.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии
08:48
 
В миреБелоруссияСергей ЛебедевСНГ
 
 
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