https://ria.ru/20250126/labirint-1995281411.html

"Два километра ужаса". Ученые нашли индейский "лабиринт смерти"

"Два километра ужаса". Ученые нашли индейский "лабиринт смерти" - РИА Новости, 26.01.2025

"Два километра ужаса". Ученые нашли индейский "лабиринт смерти"

Археологи обнаружили под Куско обширную сеть туннелей. Предполагают, что это легендарная сокровищница, где хранится золото инков. Но есть и другая версия:... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:02:00+03:00

религия

куско (город)

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сша

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили под Куско обширную сеть туннелей. Предполагают, что это легендарная сокровищница, где хранится золото инков. Но есть и другая версия: подземелье — гробница со множеством ловушек и проклятием, действующим до сих пор.Оттуда нет выходаСогласно перуанскому преданию, золото инков никто никогда не сможет найти. Ведь полководец Руминьяви его проклял — чтобы оно не досталось "коварным испанцам" во главе с Франсиско Писарро.Одни полагают, что клад спрятан в горах Эквадора. Другие — в подземельях Куско. Столь глубоких и извилистых, что попавший в них обречен на смерть. Несколько столетий энтузиасты со всего мира пытались отыскать сокровища. Некоторым, как гласит городская молва, даже улыбнулась удача.В 1952 году десять спелеологов из США и Франции во главе с Филиппом Ламонтьером наткнулись в окрестностях древней инкской столицы на пещеру. Вход был тщательно замурован — потребовалось несколько дней, чтобы его открыть.Спелеологи спустилась вниз. Спустя две недели на поверхность поднялся лишь Ламонтьер. Местные вспоминали, что он, держа в руках рюкзак с сокровищами, твердил о каких-то "золотых стенах" и "серебряных потолках".Однако француз был сильно испуган. Вскоре у него обнаружили признаки бубонной чумы. Сделали вывод: Ламонтьер нашел клад, а проклятие Руминьяви — не вымысел.В нулевые перуанские археологи решили докопаться до истины — в прямом смысле слова. Запустили масштабный проект, цель которого — составить подробную карту подземелий под Куско.Неожиданная подсказкаНо вот вопрос: с чего начать? Обратились к документам. Оказалось, лабиринты довольно часто упоминаются в монастырских хрониках.Так, в записях 1594 года некий иезуит сообщает: "При строительстве храма Общества Иисуса были приняты все меры, чтобы Чинкана оставался нетронутым. Основание собора и будущего дома епископа возводили с чрезвычайной осторожностью".На такой джекпот специалисты даже не рассчитывали. Упомянутый храм благополучно стоит на месте. Но главное — слово "чинкана" обозначало у инков не что иное, как "лабиринт".Работа пошла полным ходом. Несколько месяцев назад удача наконец улыбнулась ученым. Георадары выявили некую аномалию — обширные пустоты, похожие на коридоры."Их общая протяженность достигает 1750 метров. Ходы соединяют несколько важных мест, включая храм Солнца (Кориканча) и крепость Саксайуаман (в двух километрах от Куско. — Прим. ред.)", — рассказал на пресс-конференции руководитель раскопок археолог Хорхе Калеро Флорес.Но говорить, что подземелье может быть легендарной сокровищницей инков, пока рано. Приборы не зафиксировали там аномального содержания каких-либо металлов. Наоборот, акустические измерители показали: вероятнее всего, траншеи выложены, хоть и искусно отполированным, но простым камнем.Больше похоже на могилуНовая версия родилась сама собой: сеть туннелей может быть гробницей последнего императора инков Атауальпы. Его захоронение пока не найдено. И у Чинкана есть все шансы на звание царской усыпальницы."Ширина коридоров — два с половиной — три метра. Высота — чуть более полутора. Вполне подходит для того, чтобы погребальная процессия пронесла здесь на носилках Великого Инку", — рассуждает Хорхе Калеро Флорес.Кроме того, на подходе к храму Солнца (Кориканча) один из туннелей расширяется, затем раздваивается и приводит в просторный зал. К сожалению, дальнейшее исследование этого участка с помощью георадаров невозможно — слишком глубоко.Коллега Флореса археолог Милдред Фернандес уточнила, что работы продолжатся весной — когда Министерство культуры и власти Куско дадут разрешение на полноценные раскопки.Не исключено, что специалистов ждет двойной успех — гробница инкского правителя и потерянная сокровищница по соседству. Главное, не забывать: древние проклятия срока давности не имеют.

https://ria.ru/20250120/tsivilizatsiya-1994241162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

куско (город), эквадор, сша, аналитика - религия и мировоззрение