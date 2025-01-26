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В Кузбассе проверяют сообщения о врачах, выбросивших мужчину из скорой
В Кузбассе проверяют сообщения о врачах, выбросивших мужчину из скорой - РИА Новости, 26.01.2025
В Кузбассе проверяют сообщения о врачах, выбросивших мужчину из скорой
Следователи следственного управления (СУ) СК и прокуратура Кузбасса проверяют информацию о неоказании сотрудниками "скорой" медицинской помощи пациенту. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:54:00+03:00
2025-01-26T13:54:00+03:00
2025-01-26T13:54:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Следователи следственного управления (СУ) СК и прокуратура Кузбасса проверяют информацию о неоказании сотрудниками "скорой" медицинской помощи пациенту. В соцсетях появилась информация о том, что водитель скорой помощи вышвыривает из салона автомобиля пациентаКса сообщает пресс-служба следственного управления СК региона, эта информация была выявлена ходе мониторинга СМИ и социальных медиа. Уточняется, что инцидент произошел в Центральном районе Кемерово. "По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве. Свою проверку организовала и прокуратура. "По данному факту организовано проведение прокурорской проверки исполнения требований законодательства о здравоохранении, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
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происшествия, здоровье - общество, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе проверяют сообщения о врачах, выбросивших мужчину из скорой
В Кузбассе следователи проверяют данные о врачах, выбросивших мужчину из скорой