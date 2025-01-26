https://ria.ru/20250126/kurskaya-1995546048.html
Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области
Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области - РИА Новости, 26.01.2025
Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о боях за населенный пункт Кругленькое в Курской области, видео публикует Министерство обороны России. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:59:00+03:00
2025-01-26T13:59:00+03:00
2025-01-26T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о боях за населенный пункт Кругленькое в Курской области, видео публикует Министерство обороны России.По словам бойцов одного из мотострелковых полков, ВСУ превратили дома мирных жителей в укрепленные крепости, но когда дело доходило до обороны, то украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" и сбегали."Шли со всем боекомплектом по тропе длиной четыре километра под постоянным воздействием противника, то есть "птицы" противника постоянно кружили, погода помогала из-за тумана, с первых домов противника выбили, далее — потихоньку дом за домом работали. Мы привыкли, что внутри они выкапываются и ведут огонь из-под фундамента, из бойниц", — сказал заместитель командира батальона с позывным Боба. Украинские военные сделали хорошие укрепления, на них оказывали воздействие с помощью дронов и гранатометов, "приходилось подольше возиться, чем бы они просто сидели в доме и отстреливались из окон". "Вкапываться пытаются, огрызаются. Давим их, выдавливаем. И чем дальше, тем они лучше понимают, что им надо что-то делать, потому что не справляются с натиском по всем направлениям, парни работают, а противник цепляется как может, но у него ничего не получается. Кругленькое был, да, сильный укрепрайон, мы им нарушим логистику и возьмем под контроль дороги, подвозы, которые у них дальше есть и в принципе нарушится у них подвоз провизии, БК, личного состава. Шансов у них остается мало", — подчеркнул замкомбата. Как рассказал командир роты с позывным Тигр, самое тяжелое — дойти до точки, поскольку ВСУ используют кассетные боеприпасы и хорошо знают каждую тропу. "Когда мы столкнулись "лоб в лоб", противник уже начал отходить. Это немаловажный объект для них был. Заходили с РЭБом, без него никак. Поселок штурмовали", — добавил он.По словам командира взвода с позывным Ветер, российские бойцы оказались сильнее духом и характером, чем украинские боевики."Шли плотные стрелковые бои, с обеих сторон была поддержка артиллерией и расчетами дронов. Мы взяли их духом и характером, мы заскочили, и Кругленькое теперь наше. Самое сложное было для нас — закрепиться малой группой в ночь в домах на окраине Кругленького. Потом на нас пошли военнослужащие ВСУ "в накат" и получили неплохой отпор. Мы закрепились и улучшили свое положение", — поделился военнослужащий. Он отметил, что все делалось на тихих лапках: зашли, отработали, закрепились."Было много "открыток", овраги и лесистая местность такая, что не совсем разбираешься, когда впервые туда заскакиваешь. С умом, с чувством, с расстановкой малыми группами перепрыгивали, закреплялись, прикрывали друг друга. Для этого у нас были антидроновые ружья, чтобы не разбили вражеские "птички". Каждый дом был "укреп", они окопались очень плотно, и нам было тяжело из-за этого", — указал комвзвода. Кроме того, в поселке были сооружения для техники, окопы и ходы сообщений, по которым передвигались боевики ВСУ, добавил Ветер.Как заявляло Минобороны, за две недели января подразделения группировки "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освободили четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
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Военнослужащий: украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб"
Военнослужащий: украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб"
2025-01-26T13:59
true
PT1M46S
РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, александрия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Александрия
Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области
Военные группировки "Север" рассказали о боях за Кругленькое в Курской области
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о боях за населенный пункт Кругленькое в Курской области, видео
публикует Министерство обороны России.
По словам бойцов одного из мотострелковых полков, ВСУ
превратили дома мирных жителей в укрепленные крепости, но когда дело доходило до обороны, то украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" и сбегали.
"Шли со всем боекомплектом по тропе длиной четыре километра под постоянным воздействием противника, то есть "птицы" противника постоянно кружили, погода помогала из-за тумана, с первых домов противника выбили, далее — потихоньку дом за домом работали. Мы привыкли, что внутри они выкапываются и ведут огонь из-под фундамента, из бойниц", — сказал заместитель командира батальона с позывным Боба.
Украинские военные сделали хорошие укрепления, на них оказывали воздействие с помощью дронов и гранатометов, "приходилось подольше возиться, чем бы они просто сидели в доме и отстреливались из окон".
"Вкапываться пытаются, огрызаются. Давим их, выдавливаем. И чем дальше, тем они лучше понимают, что им надо что-то делать, потому что не справляются с натиском по всем направлениям, парни работают, а противник цепляется как может, но у него ничего не получается. Кругленькое был, да, сильный укрепрайон, мы им нарушим логистику и возьмем под контроль дороги, подвозы, которые у них дальше есть и в принципе нарушится у них подвоз провизии, БК, личного состава. Шансов у них остается мало", — подчеркнул замкомбата.
Как рассказал командир роты с позывным Тигр, самое тяжелое — дойти до точки, поскольку ВСУ используют кассетные боеприпасы и хорошо знают каждую тропу.
"Когда мы столкнулись "лоб в лоб", противник уже начал отходить. Это немаловажный объект для них был. Заходили с РЭБом, без него никак. Поселок штурмовали", — добавил он.
По словам командира взвода с позывным Ветер, российские бойцы оказались сильнее духом и характером, чем украинские боевики.
"Шли плотные стрелковые бои, с обеих сторон была поддержка артиллерией и расчетами дронов. Мы взяли их духом и характером, мы заскочили, и Кругленькое теперь наше. Самое сложное было для нас — закрепиться малой группой в ночь в домах на окраине Кругленького. Потом на нас пошли военнослужащие ВСУ "в накат" и получили неплохой отпор. Мы закрепились и улучшили свое положение", — поделился военнослужащий.
Он отметил, что все делалось на тихих лапках: зашли, отработали, закрепились.
"Было много "открыток", овраги и лесистая местность такая, что не совсем разбираешься, когда впервые туда заскакиваешь. С умом, с чувством, с расстановкой малыми группами перепрыгивали, закреплялись, прикрывали друг друга. Для этого у нас были антидроновые ружья, чтобы не разбили вражеские "птички". Каждый дом был "укреп", они окопались очень плотно, и нам было тяжело из-за этого", — указал комвзвода.
Кроме того, в поселке были сооружения для техники, окопы и ходы сообщений, по которым передвигались боевики ВСУ, добавил Ветер.
Как заявляло Минобороны, за две недели января подразделения группировки "Север" в ходе наступательных действий в Курской области
освободили четыре населенных пункта — Александрия
, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.