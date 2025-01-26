https://ria.ru/20250126/kurskaya-1995546048.html

Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области

Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области - РИА Новости, 26.01.2025

Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о боях за населенный пункт Кругленькое в Курской области, видео публикует Министерство обороны России. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:59:00+03:00

2025-01-26T13:59:00+03:00

2025-01-26T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

александрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995546790_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5844bb41535cd257f401b0ea09117c9.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о боях за населенный пункт Кругленькое в Курской области, видео публикует Министерство обороны России.По словам бойцов одного из мотострелковых полков, ВСУ превратили дома мирных жителей в укрепленные крепости, но когда дело доходило до обороны, то украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" и сбегали."Шли со всем боекомплектом по тропе длиной четыре километра под постоянным воздействием противника, то есть "птицы" противника постоянно кружили, погода помогала из-за тумана, с первых домов противника выбили, далее — потихоньку дом за домом работали. Мы привыкли, что внутри они выкапываются и ведут огонь из-под фундамента, из бойниц", — сказал заместитель командира батальона с позывным Боба. Украинские военные сделали хорошие укрепления, на них оказывали воздействие с помощью дронов и гранатометов, "приходилось подольше возиться, чем бы они просто сидели в доме и отстреливались из окон". "Вкапываться пытаются, огрызаются. Давим их, выдавливаем. И чем дальше, тем они лучше понимают, что им надо что-то делать, потому что не справляются с натиском по всем направлениям, парни работают, а противник цепляется как может, но у него ничего не получается. Кругленькое был, да, сильный укрепрайон, мы им нарушим логистику и возьмем под контроль дороги, подвозы, которые у них дальше есть и в принципе нарушится у них подвоз провизии, БК, личного состава. Шансов у них остается мало", — подчеркнул замкомбата. Как рассказал командир роты с позывным Тигр, самое тяжелое — дойти до точки, поскольку ВСУ используют кассетные боеприпасы и хорошо знают каждую тропу. "Когда мы столкнулись "лоб в лоб", противник уже начал отходить. Это немаловажный объект для них был. Заходили с РЭБом, без него никак. Поселок штурмовали", — добавил он.По словам командира взвода с позывным Ветер, российские бойцы оказались сильнее духом и характером, чем украинские боевики."Шли плотные стрелковые бои, с обеих сторон была поддержка артиллерией и расчетами дронов. Мы взяли их духом и характером, мы заскочили, и Кругленькое теперь наше. Самое сложное было для нас — закрепиться малой группой в ночь в домах на окраине Кругленького. Потом на нас пошли военнослужащие ВСУ "в накат" и получили неплохой отпор. Мы закрепились и улучшили свое положение", — поделился военнослужащий. Он отметил, что все делалось на тихих лапках: зашли, отработали, закрепились."Было много "открыток", овраги и лесистая местность такая, что не совсем разбираешься, когда впервые туда заскакиваешь. С умом, с чувством, с расстановкой малыми группами перепрыгивали, закреплялись, прикрывали друг друга. Для этого у нас были антидроновые ружья, чтобы не разбили вражеские "птички". Каждый дом был "укреп", они окопались очень плотно, и нам было тяжело из-за этого", — указал комвзвода. Кроме того, в поселке были сооружения для техники, окопы и ходы сообщений, по которым передвигались боевики ВСУ, добавил Ветер.Как заявляло Минобороны, за две недели января подразделения группировки "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освободили четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509681.html

https://ria.ru/20250122/psikhoz-1994998015.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

александрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий: украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" Военнослужащий: украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" 2025-01-26T13:59 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, александрия