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На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 26.01.2025
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07:53 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kurily-1995513048.html
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 26.01.2025
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение на понедельник объявлено на южных Курилах в связи с прохождением очередного циклона, информирует ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:53:00+03:00
2025-01-26T07:53:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение на понедельник объявлено на южных Курилах в связи с прохождением очередного циклона, информирует ГУ МЧС России по Сахалинской области. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, 27 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер порывами 22-27 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
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россия
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происшествия, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: на южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Шикотан в Сахалинской области
Остров Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Остров Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение на понедельник объявлено на южных Курилах в связи с прохождением очередного циклона, информирует ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным сахалинского управления Росгидромета, 27 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер порывами 22-27 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
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ПроисшествияРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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