Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа
Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни сообщила о тяжелом состоянии мужа
© Фото : соцсетиДжанни Ченни
© Фото : соцсети
Джанни Ченни. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице в Харькове.
"Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Он (Джанни Ченни. — Прим. ред.) гражданин Италии. Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, с ней никто не связывался, она сама писала в посольство Украины и звонила в Харьков.
Екатерина добавила, что Ченни находится в тяжелом состоянии. В больнице ей сказали, что могут предоставить информацию о муже только при личном посещении.
Женщина отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России и обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
Десятого января портал Today.it сообщил, что в начале года украинский спецназ захватил в окрестностях Купянска итальянского пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. До этого Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Тот подтвердил этот факт, добавив, что Ченни уволился в 2024 году. До переезда в Россию пиццайоло работал в Неаполе, а затем в Финляндии.
На видео, опубликованном Today.it, итальянец говорит, что он таксист и не имеет никакого отношения к военным.