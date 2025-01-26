https://ria.ru/20250126/kupyansk-1995512293.html

Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа

Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа - РИА Новости, 26.01.2025

Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа

Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:29:00+03:00

2025-01-26T07:29:00+03:00

2025-01-26T11:43:00+03:00

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САМАРА, 26 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице в Харькове. "Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Он (Джанни Ченни. — Прим. ред.) гражданин Италии. Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков", — сказала она.По словам собеседницы агентства, с ней никто не связывался, она сама писала в посольство Украины и звонила в Харьков. Екатерина добавила, что Ченни находится в тяжелом состоянии. В больнице ей сказали, что могут предоставить информацию о муже только при личном посещении. Женщина отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России и обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".Десятого января портал Today.it сообщил, что в начале года украинский спецназ захватил в окрестностях Купянска итальянского пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. До этого Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Тот подтвердил этот факт, добавив, что Ченни уволился в 2024 году. До переезда в Россию пиццайоло работал в Неаполе, а затем в Финляндии. На видео, опубликованном Today.it, итальянец говорит, что он таксист и не имеет никакого отношения к военным.

https://ria.ru/20250124/lvov-1995250679.html

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

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в мире, италия, россия, харьков, татьяна москалькова, gps