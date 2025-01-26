https://ria.ru/20250126/kuban-1995523390.html

На Кубани за сутки вывезли около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка

На Кубани за сутки вывезли около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 26.01.2025

На Кубани за сутки вывезли около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка

Около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта вывезено с берега за сутки в Краснодарском крае, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:13:00+03:00

2025-01-26T10:13:00+03:00

2025-01-26T11:00:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

темрюкский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992488141_5:0:1262:707_1920x0_80_0_0_76a38a57f8471954cedf5b649c8f027a.jpg

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта вывезено с берега за сутки в Краснодарском крае, сообщает МЧС РФ. "Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С берега за сутки вывезено 2300 тонн загрязненного песка и грунта, всего - свыше 174 000 тонн", - говорится в сообщении. На временную площадку хранения вывезено за сутки более 520 тонн, всего - свыше 134 000 тонн; на полигоны для сбора и утилизации вывезено 570 тонн, всего - около 40 500 тонн. Также отмечается, что на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 9 тысяч тонн песка. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250126/tankery-1995523202.html

https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

краснодарский край

россия

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе