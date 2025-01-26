https://ria.ru/20250126/krasov-1995567056.html
Красов: на выборах в Белоруссии юные избиратели получали подарки
Красов: на выборах в Белоруссии юные избиратели получали подарки - РИА Новости, 26.01.2025
Красов: на выборах в Белоруссии юные избиратели получали подарки
Для избирателей, которые впервые пришли голосовать, были предусмотрены подарки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:35:00+03:00
2025-01-26T16:35:00+03:00
2025-01-26T16:35:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для избирателей, которые впервые пришли голосовать, были предусмотрены подарки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов, наблюдавший в составе делегации Парламентского Собрания за голосованием на выборах президента Белоруссии. "Избирателям, которые первый раз голосуют, члены избирательной комиссии вручали сувенирную продукцию – футболки с логотипом "Мой голос", книги с государственными символами Республики Беларусь", – отметил Красов. Парламентарий отметил, что проведению выборов президента предшествовала очень серьезная и кропотливая работа, которую провели на разных уровнях и органы государственной власти, и муниципалитеты, и, прежде всего, центральная избирательная комиссия. "На избирательных участках, как в ходе предварительного голосования, так и сегодня, в основной день голосования, царила спокойная, доброжелательная атмосфера семейного праздника", – подчеркнул Красов. По словам парламентария, праздничную атмосферу создавали и концерты, проходившие на многих избирательных участках, и торговые точки, продававшие знаменитую белорусскую хлебобулочную продукцию для семейных чаепитий. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/getta-1995561747.html
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белоруссия, андрей красов, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Андрей Красов, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025
Красов: на выборах в Белоруссии юные избиратели получали подарки
Красов: на выборах в Белоруссии царила атмосфера семейного праздника
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для избирателей, которые впервые пришли голосовать, были предусмотрены подарки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов, наблюдавший в составе делегации Парламентского Собрания за голосованием на выборах президента Белоруссии.
"Избирателям, которые первый раз голосуют, члены избирательной комиссии вручали сувенирную продукцию – футболки с логотипом "Мой голос", книги с государственными символами Республики Беларусь", – отметил Красов
.
Парламентарий отметил, что проведению выборов президента предшествовала очень серьезная и кропотливая работа, которую провели на разных уровнях и органы государственной власти, и муниципалитеты, и, прежде всего, центральная избирательная комиссия.
"На избирательных участках, как в ходе предварительного голосования, так и сегодня, в основной день голосования, царила спокойная, доброжелательная атмосфера семейного праздника", – подчеркнул Красов.
По словам парламентария, праздничную атмосферу создавали и концерты, проходившие на многих избирательных участках, и торговые точки, продававшие знаменитую белорусскую хлебобулочную продукцию для семейных чаепитий.
На пост президента Белоруссии
претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко
; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич
; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая
.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".