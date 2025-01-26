Рейтинг@Mail.ru
Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист" - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 26.01.2025 (обновлено: 13:35 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/krasnodar-1995541833.html
Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист"
Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист" - РИА Новости, 26.01.2025
Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист"
Задержанный за поджог трёх ресторанов в Краснодаре заявил, что его направлял "украинский специалист", который обещал ему за выполнение 35 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:57:00+03:00
2025-01-26T13:35:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
краснодар
динской район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995542457_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_824c8950160fd775c97e952ac89ba719.jpg
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Задержанный за поджог трёх ресторанов в Краснодаре заявил, что его направлял "украинский специалист", который обещал ему за выполнение 35 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале УМВД по краевой столице. В субботу вечером в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге трёх заведений Западного округа города в период с 22.27 до 23.30. Работники одного из ресторанов задержали злоумышленника и передали его полицейским. Им оказался 19-летний житель Динского района, который пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для "совершения противоправных действий". “Я совершил три пожара в трёх ресторанах, а именно ресторан “МясоLove”, ресторан "Гусь", ресторан "Бумбараш". Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный на опубликованных полицией кадрах. По данным властей города, во всех трёх ресторанах пожар полностью потушили, эвакуировав более ста человек.
https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html
краснодар
динской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос поджигателя ресторанов в Краснодаре
В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД.
2025-01-26T12:57
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995542457_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_802e6e298779392d055aabead0a04053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, динской район
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Краснодар, Динской район
Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист"

Задержанный за поджоги ресторанов мужчина признал, что его курировали с Украины

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Задержанный за поджог трёх ресторанов в Краснодаре заявил, что его направлял "украинский специалист", который обещал ему за выполнение 35 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале УМВД по краевой столице.
В субботу вечером в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге трёх заведений Западного округа города в период с 22.27 до 23.30. Работники одного из ресторанов задержали злоумышленника и передали его полицейским. Им оказался 19-летний житель Динского района, который пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для "совершения противоправных действий".
“Я совершил три пожара в трёх ресторанах, а именно ресторан “МясоLove”, ресторан "Гусь", ресторан "Бумбараш". Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный на опубликованных полицией кадрах.
По данным властей города, во всех трёх ресторанах пожар полностью потушили, эвакуировав более ста человек.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России
16 января, 13:28
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКраснодарДинской район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала