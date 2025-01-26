https://ria.ru/20250126/krasnodar-1995541833.html

Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист"

Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист" - РИА Новости, 26.01.2025

Задержанного в Краснодаре поджигателя направлял украинский "специалист"

Задержанный за поджог трёх ресторанов в Краснодаре заявил, что его направлял "украинский специалист", который обещал ему за выполнение 35 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:57:00+03:00

2025-01-26T12:57:00+03:00

2025-01-26T13:35:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Задержанный за поджог трёх ресторанов в Краснодаре заявил, что его направлял "украинский специалист", который обещал ему за выполнение 35 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале УМВД по краевой столице. В субботу вечером в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге трёх заведений Западного округа города в период с 22.27 до 23.30. Работники одного из ресторанов задержали злоумышленника и передали его полицейским. Им оказался 19-летний житель Динского района, который пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для "совершения противоправных действий". “Я совершил три пожара в трёх ресторанах, а именно ресторан “МясоLove”, ресторан "Гусь", ресторан "Бумбараш". Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный на опубликованных полицией кадрах. По данным властей города, во всех трёх ресторанах пожар полностью потушили, эвакуировав более ста человек.

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Допрос поджигателя ресторанов в Краснодаре В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. 2025-01-26T12:57 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, динской район