https://ria.ru/20250126/krasnodar-1995504869.html
В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов
В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов - РИА Новости, 26.01.2025
В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов
Три ресторана почти одновременно загорелись в центре Краснодара вечером в субботу, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:40:00+03:00
2025-01-26T01:40:00+03:00
2025-01-26T05:52:00+03:00
краснодар
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три ресторана почти одновременно загорелись в центре Краснодара вечером в субботу, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом. "В 22:27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove на улице Красная, 109. Было эвакуировано 50 человек. Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 28 человек личного состава, шесть единиц техники. В 22:53 пожар полностью потушили", — говорится в сообщении. В 22:51 поступила информация о возгорании в ресторане на улице Северная, 279, оно было потушено спустя шесть минут до прибытия пожарных, было эвакуировано 37 человек. Еще один пожар произошел на улице Красной в 23:36. В 23:45 возгорание было потушено до прибытия пожарно-спасательного гарнизона, эвакуировано 15 человек.
https://ria.ru/20250124/jamal-1995357734.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодар, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов
В центре Краснодара почти одновременно загорелись три ресторана