https://ria.ru/20250126/krasnodar-1995504869.html

В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов

В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов - РИА Новости, 26.01.2025

В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов

Три ресторана почти одновременно загорелись в центре Краснодара вечером в субботу, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T01:40:00+03:00

2025-01-26T01:40:00+03:00

2025-01-26T05:52:00+03:00

краснодар

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три ресторана почти одновременно загорелись в центре Краснодара вечером в субботу, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом. "В 22:27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove на улице Красная, 109. Было эвакуировано 50 человек. Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 28 человек личного состава, шесть единиц техники. В 22:53 пожар полностью потушили", — говорится в сообщении. В 22:51 поступила информация о возгорании в ресторане на улице Северная, 279, оно было потушено спустя шесть минут до прибытия пожарных, было эвакуировано 37 человек. Еще один пожар произошел на улице Красной в 23:36. В 23:45 возгорание было потушено до прибытия пожарно-спасательного гарнизона, эвакуировано 15 человек.

https://ria.ru/20250124/jamal-1995357734.html

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краснодар, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)