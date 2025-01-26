В ДР Конго назвали агрессию Руанды объявлением войны
Глава МИД ДР Конго Вагнер назвала агрессию Руанды объявлением войны
© AP PhotoСилы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго
© AP Photo
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Руанды начали "беспрецедентное наступление" на восток ДРК, что является нарушением суверенитета и "объявлением войны", заявила глава МИД ДР Конго Тереза Вагнер.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление, интенсивные бои ведутся в окрестностях города Гома – административного центра провинции Северное Киву с населением около миллиона человек.
"Сейчас, когда я выступаю перед вами, осуществляется беспрецедентное наступление на глазах у всего мира. Дополнительные руандийские подразделения... зашли на нашу территорию, и это является нарушением нашего суверенитета. Это агрессия, это объявление войны", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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