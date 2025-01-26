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Россия осудила эскалацию со стороны повстанцев в ДР Конго
Россия осудила эскалацию со стороны повстанцев в ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025
Россия осудила эскалацию со стороны повстанцев в ДР Конго
РФ "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из "М23" и осуждает ее, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:57:00+03:00
2025-01-26T19:57:00+03:00
2025-01-26T19:57:00+03:00
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ООН, 26 янв – РИА Новости. РФ "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из "М23" и осуждает ее, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление, интенсивные бои ведутся в окрестностях города Гома – административного центра провинции Северное Киву с населением около миллиона человек. "Мы глубоко озабочены нынешней эскалацией со стороны М23 и осуждаем ее", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что "особую озабоченность" у Москвы вызывает использование в районе боестолкновений продвинутых систем вооружений, как и тяжелой артиллерии вблизи объектов гражданской инфраструктуры. РФ также "с тревогой" отмечает применение средств радиоэлектронной борьбы, что создает угрозу в том числе для гражданской авиации. Помимо прочего, РФ в связи с гибелью миротворцев ООН из Южной Африки и Уругвая в ходе боев в ДРК выражает соболезнования семьям погибших и правительствам обеих стран, подчеркнул постпред РФ. "К сожалению, уже несет потери миссия ООН по стабилизации в ДРК. Выражаем соболезнования семьям погибших миротворцами из Южной Африки и Уругвая, а также правительствам этих стран", - добавил Небензя, пожелав выздоровления пострадавшим военным из "голубых касок".
https://ria.ru/20250126/dyuzharrik-1995579173.html
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в мире, демократическая республика конго, руанда, оон, василий небензя, россия
В мире, Демократическая Республика Конго, Руанда, ООН, Василий Небензя, Россия
Россия осудила эскалацию со стороны повстанцев в ДР Конго
Небензя: Россия осуждает эскалацию насилия со стороны повстанцев в ДР Конго