https://ria.ru/20250126/kongo-1995584842.html

Повстанцы и силы Руанды вторглись в пригород Гомы в ДР Конго

Повстанцы и силы Руанды вторглись в пригород Гомы в ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025

Повстанцы и силы Руанды вторглись в пригород Гомы в ДР Конго

Повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго, аэропорт в городе закрыт для гуманитарных... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:42:00+03:00

2025-01-26T19:42:00+03:00

2025-01-26T19:51:00+03:00

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго, аэропорт в городе закрыт для гуманитарных операций и эвакуации, сообщила глава миротворческой миссии ООН в Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление, интенсивные бои ведутся в окрестностях города Гома – административного центра провинции Северное Киву с населением около миллиона человек. "(Силы – ред.) М23 и Руанды вторглись в квартал Муниги в пригороде города Гома, вызвав массовую панику и бегство населения. Дороги перекрыты, а аэропорт больше не может использоваться для эвакуации или оказания гуманитарных операций. M23 объявила воздушное пространство над Гомой закрытым", – сказала Кейта в ходе заседания Совбеза. В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20250126/dyuzharrik-1995579173.html

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

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в мире, демократическая республика конго, руанда, оон