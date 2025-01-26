Колумбия выделила президентский самолет для помощи мигрантам
Президент Колумбии Петро выделил свой самолет для вывоза нелегалов из США
© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро после отказа принять армейскую авиацию США с нелегальными мигрантами распорядился использовать для этого свой президентский борт.
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"Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия", - говорится в сообщении в блоге администрации президента в Х.
США в воскресенье ввели санкции и 25% пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку.
В правительстве Колумбии также сообщили о чрезвычайной ассамблее сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК под председательством Гондураса, которая пройдет 30 января и будет посвящена сотрудничеству в области миграции, защите прав человека и укреплению отношений между странами-членами.
В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.