https://ria.ru/20250126/kndr-1995507929.html

КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе

КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе - РИА Новости, 26.01.2025

КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе

Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T04:23:00+03:00

2025-01-26T04:23:00+03:00

2025-01-26T04:23:00+03:00

в мире

сша

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР. В заявлении, текст которого публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), говорится, что в ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове виноваты США, которые "лезут из кожи вон" для достижения военного перевеса путем постоянного военного расширения и форсирования различных совместных учений. "КНДР будет не допускать дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Республики Корея, а принимать сверхмощные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства, гарантировать мир и стабильность в регионе", - говорится в статье.

https://ria.ru/20250126/raketa-1995505698.html

сша

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, сша, пхеньян, корейский полуостров, кндр (северная корея)