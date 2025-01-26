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КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе - РИА Новости, 26.01.2025
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04:23 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kndr-1995507929.html
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе - РИА Новости, 26.01.2025
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе
Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T04:23:00+03:00
2025-01-26T04:23:00+03:00
в мире
сша
пхеньян
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР. В заявлении, текст которого публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), говорится, что в ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове виноваты США, которые "лезут из кожи вон" для достижения военного перевеса путем постоянного военного расширения и форсирования различных совместных учений. "КНДР будет не допускать дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Республики Корея, а принимать сверхмощные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства, гарантировать мир и стабильность в регионе", - говорится в статье.
https://ria.ru/20250126/raketa-1995505698.html
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пхеньян
корейский полуостров
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в мире, сша, пхеньян, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Пхеньян, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе

МИД КНДР: Пхеньян примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР.
В заявлении, текст которого публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), говорится, что в ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове виноваты США, которые "лезут из кожи вон" для достижения военного перевеса путем постоянного военного расширения и форсирования различных совместных учений.
"КНДР будет не допускать дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Республики Корея, а принимать сверхмощные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства, гарантировать мир и стабильность в регионе", - говорится в статье.
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