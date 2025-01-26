https://ria.ru/20250126/kndr-1995507929.html
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе - РИА Новости, 26.01.2025
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе
Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T04:23:00+03:00
2025-01-26T04:23:00+03:00
2025-01-26T04:23:00+03:00
в мире
сша
пхеньян
корейский полуостров
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пхеньян примет сверхмощные меры, чтобы противостоять дисбалансу сил и нестабильности в регионе, вызванными военной активностью США, говорится в заявлении начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР. В заявлении, текст которого публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), говорится, что в ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове виноваты США, которые "лезут из кожи вон" для достижения военного перевеса путем постоянного военного расширения и форсирования различных совместных учений. "КНДР будет не допускать дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Республики Корея, а принимать сверхмощные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства, гарантировать мир и стабильность в регионе", - говорится в статье.
https://ria.ru/20250126/raketa-1995505698.html
сша
пхеньян
корейский полуостров
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_0ed0a4b2420c139ffc8d52c6591352e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пхеньян, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Пхеньян, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
КНДР примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе
МИД КНДР: Пхеньян примет сверхмощные меры для борьбы с нестабильностью в регионе