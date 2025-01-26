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Кнайсль оценила важность рукопожатия Путина и Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
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10:00 26.01.2025 (обновлено: 11:02 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/knaysl-1995520493.html
Кнайсль оценила важность рукопожатия Путина и Трампа
Кнайсль оценила важность рукопожатия Путина и Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
Кнайсль оценила важность рукопожатия Путина и Трампа
Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу, считает руководитель Центра... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:00:00+03:00
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австрия
россия
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владимир путин
дональд трамп
карин кнайсль
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в мире
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она выразила мнение, что контакты нельзя начинать сразу с рукопожатия лидеров, и лишь затем решать бюрократические вопросы. Кнайсль считает, это должно происходить "снизу вверх". "Дело не только в доверии. Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие (Путина и Трампа — ред.), эта встреча, эта пресс-конференция — все это должно основываться на очень хорошо подготовленной твердой почве, и это может быть только, так сказать, результатом, перед этим нужно проделать много другой работы", — добавила экс-глава МИД Австрии.Она указала на крайне низкий уровень дипломатических отношений между странами, добавив, что начать работу надо именно с этого."Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее", — сказала Кнайсль, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоит ли ожидать встречи Путина и Трампа в ближайшее время. Трамп ранее сообщал, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Российский лидер также заявлял о готовности спокойно поговорить с американским президентом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html
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австрия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Австрия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
Кнайсль оценила важность рукопожатия Путина и Трампа

Кнайсль: встреча Путина и Трампа потребует большой работы дипломатов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Она выразила мнение, что контакты нельзя начинать сразу с рукопожатия лидеров, и лишь затем решать бюрократические вопросы. Кнайсль считает, это должно происходить "снизу вверх".
"Дело не только в доверии. Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие (Путина и Трампа — ред.), эта встреча, эта пресс-конференция — все это должно основываться на очень хорошо подготовленной твердой почве, и это может быть только, так сказать, результатом, перед этим нужно проделать много другой работы", — добавила экс-глава МИД Австрии.
Она указала на крайне низкий уровень дипломатических отношений между странами, добавив, что начать работу надо именно с этого.
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"Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее", — сказала Кнайсль, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоит ли ожидать встречи Путина и Трампа в ближайшее время.
Трамп ранее сообщал, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине.
Российский лидер также заявлял о готовности спокойно поговорить с американским президентом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
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