https://ria.ru/20250126/klychkov-1995600483.html
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ
Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:19:00+03:00
2025-01-26T23:19:00+03:00
2025-01-26T23:24:00+03:00
орловская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7ded663b87502f12836248c33ce48c50.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня Орловская область неоднократно подвергалась атакам – дважды объявлялась ракетная опасность, а сейчас силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать", - написал Клычков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия."Орловщина продолжает поддерживать наших бойцов на передовой – уже завтра мы отправляем целый гуманитарный конвой со всех муниципалитетов области. Мы твердо уверены, что с нашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_838fd048924f27b0e04d6df3fe200f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ
Клычков: силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области