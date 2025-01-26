https://ria.ru/20250126/klychkov-1995600483.html

В Орловской области подавили беспилотник ВСУ

В Орловской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025

В Орловской области подавили беспилотник ВСУ

Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:19:00+03:00

2025-01-26T23:19:00+03:00

2025-01-26T23:24:00+03:00

орловская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня Орловская область неоднократно подвергалась атакам – дважды объявлялась ракетная опасность, а сейчас силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать", - написал Клычков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия."Орловщина продолжает поддерживать наших бойцов на передовой – уже завтра мы отправляем целый гуманитарный конвой со всех муниципалитетов области. Мы твердо уверены, что с нашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, андрей клычков