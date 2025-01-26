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В Орловской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 26.01.2025 (обновлено: 23:24 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/klychkov-1995600483.html
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ
Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:19:00+03:00
2025-01-26T23:24:00+03:00
орловская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня Орловская область неоднократно подвергалась атакам – дважды объявлялась ракетная опасность, а сейчас силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать", - написал Клычков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия."Орловщина продолжает поддерживать наших бойцов на передовой – уже завтра мы отправляем целый гуманитарный конвой со всех муниципалитетов области. Мы твердо уверены, что с нашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области подавили беспилотник ВСУ

Клычков: силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня Орловская область неоднократно подвергалась атакам – дважды объявлялась ракетная опасность, а сейчас силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать", - написал Клычков.
Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия.
"Орловщина продолжает поддерживать наших бойцов на передовой – уже завтра мы отправляем целый гуманитарный конвой со всех муниципалитетов области. Мы твердо уверены, что с нашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАндрей Клычков
 
 
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