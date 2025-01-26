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Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат - РИА Новости, 26.01.2025
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11:38 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kishinev-1995530475.html
Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат
Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат - РИА Новости, 26.01.2025
Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат
Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:38:00+03:00
2025-01-26T11:38:00+03:00
в мире
жкх
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
влад филат
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "Майя Санду ни разу не ездила в Приднестровский регион для проведения переговоров. Если вспомнить несколько заявлений, сделанных в разное время, то ее правление, а также правление партии "Действие и солидарность" было, по сути, игрой без конкретных действий по предотвращению проблем, их решению или управлению кризисами. Очевидно, что переговоры с Тирасполем необходимы и должны вестись постоянно, а при возникновении подобных кризисных ситуаций — в экстренном режиме", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в прошлом Санду заявила о неготовности продавать Приднестровье ради более низкой цены на газ. "С течением времени мы видим, что это сделанное тогда заявление перекрывается диаметрально противоположными действиями", - отметил политик. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250120/pridnestrove-1994577636.html
https://ria.ru/20250123/moldavija-1995167916.html
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в мире, жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, влад филат, вадим красносельский, молдовагаз, газпром
В мире, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Влад Филат, Вадим Красносельский, Молдовагаз, Газпром
Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат

Филат: власти Молдавии делают вид, что решают приднестровские проблемы

© Sputnik / Miroslav RotariВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Глава ПМР заявил, что согласен на поставки через "Молдовагаз"
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"Майя Санду ни разу не ездила в Приднестровский регион для проведения переговоров. Если вспомнить несколько заявлений, сделанных в разное время, то ее правление, а также правление партии "Действие и солидарность" было, по сути, игрой без конкретных действий по предотвращению проблем, их решению или управлению кризисами. Очевидно, что переговоры с Тирасполем необходимы и должны вестись постоянно, а при возникновении подобных кризисных ситуаций — в экстренном режиме", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в прошлом Санду заявила о неготовности продавать Приднестровье ради более низкой цены на газ.
"С течением времени мы видим, что это сделанное тогда заявление перекрывается диаметрально противоположными действиями", - отметил политик.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР
23 января, 16:14
 
В миреЖКХМолдавияКишиневТираспольМайя СандуВлад ФилатВадим КрасносельскийМолдовагазГазпром
 
 
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