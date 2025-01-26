https://ria.ru/20250126/kishinev-1995530475.html

Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат

Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат - РИА Новости, 26.01.2025

Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат

Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:38:00+03:00

2025-01-26T11:38:00+03:00

2025-01-26T11:38:00+03:00

в мире

жкх

молдавия

кишинев

тирасполь

майя санду

влад филат

вадим красносельский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397560_0:36:1342:791_1920x0_80_0_0_f7d3ad6dcd09fc3ab71e4501834c0585.jpg

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "Майя Санду ни разу не ездила в Приднестровский регион для проведения переговоров. Если вспомнить несколько заявлений, сделанных в разное время, то ее правление, а также правление партии "Действие и солидарность" было, по сути, игрой без конкретных действий по предотвращению проблем, их решению или управлению кризисами. Очевидно, что переговоры с Тирасполем необходимы и должны вестись постоянно, а при возникновении подобных кризисных ситуаций — в экстренном режиме", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в прошлом Санду заявила о неготовности продавать Приднестровье ради более низкой цены на газ. "С течением времени мы видим, что это сделанное тогда заявление перекрывается диаметрально противоположными действиями", - отметил политик. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250120/pridnestrove-1994577636.html

https://ria.ru/20250123/moldavija-1995167916.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, влад филат, вадим красносельский, молдовагаз, газпром