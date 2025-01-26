https://ria.ru/20250126/kinolog-1995506566.html

Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен

Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен - РИА Новости, 26.01.2025

Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен

Собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне или физиологически, перестраиваются их повадки, активность, привычки, наиболее стабильным характером... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T03:03:00+03:00

2025-01-26T03:03:00+03:00

2025-01-26T03:03:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне или физиологически, перестраиваются их повадки, активность, привычки, наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте трёх-семи лет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "По мере взросления определенные черты характера у собаки могут становиться более заметными. Кроме того, снижается активность, и ваш неугомонный щенок превращается в зрелую, более спокойную собаку", - сказал Голубев. Поведение молодых собак может заметно отличаться от поведения пожилых животных, отметил он. "На каждом этапе взросления у питомца могут проявляться разные качества: в молодом возрасте собаки активные, энергичные и, порой, неугомонные, что не всегда остается у пожилых питомцев, они, как правило, более спокойные, им не так, как молодому животному, нужны веселые игры и бесконечные контакты с сородичами", - добавил эксперт. Кинолог рассказал, что маленькие любопытные щенки буквально пробуют мир "на зуб". Любознательные в этот период питомцы с интересом изучают окружающее пространство, знакомятся с людьми и животными, учатся взаимодействовать с ними, проявляя свой характер и прощупывая, что можно, а что нельзя. При этом некоторые могут проявлять особую смелость в изучении мира. Хозяевам щенков Голубев посоветовал давать питомцам как можно больше информации, уделить внимание ранней социализации и воспитанию, ведь именно в этом возрасте у собаки формируются характер и базовые привычки, которые останутся с ней до самой старости. По словам кинолога, осознание того, как взаимодействовать с окружающими и какие правила установил хозяин, приходит к собаке в возрасте одного года. При этом такие питомцы продолжают активно изучать мир, проявлять самостоятельность и, порой, настойчивость. Если хозяин не будет заниматься воспитанием и давать собаке в этом возрасте регулярные нагрузки, он рискует столкнуться с тем, что её активность и любопытство перерастут в неприятное поведение и даже погромы в доме, предупредил Голубев. В то же время примерно к двум-трём годам формирование характера у питомца полностью завершится. "Самое стабильное время – это возраст трёх-семи лет. В этот период у питомца уже полностью сформирован характер, привычки, манера поведения, усвоены правила жизни. Собаки становятся не такими активными, как в щенячьем возрасте, их поведение, как правило, можно предугадать", - рассказал президент РКФ. Пожилые питомцы, напротив, не так часто демонстрируют активное поведение, а престарелые под влиянием замедленного метаболизма и других процессов могут и вовсе отказываться от длительных прогулок и физических нагрузок. Некоторые собаки в пожилом возрасте могут чаще подавать голос, чтобы привлечь внимание, особенно если у них есть проблемы со здоровьем, могут беспокоиться и тревожиться. Кроме того, некоторые из них с возрастом требуют к себе больше внимания, становятся более ласковыми и общительными. Одни собаки начинают ощущать большую потребность в том, чтобы находиться рядом с хозяином, а другие, напротив, уходят от назойливых контактов и предпочитают отдыхать в одиночестве.

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html

https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)