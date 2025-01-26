https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html

Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Врач рассказала, кому нельзя есть хурму - РИА Новости, 26.01.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала РИА... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T03:10:00+03:00

2025-01-26T03:10:00+03:00

2025-01-26T05:56:00+03:00

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день", — сказала Волкова. Диетолог отметила, что даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.

https://ria.ru/20250125/diabet-1995423019.html

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2025

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общество