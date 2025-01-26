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Врач рассказала, кому нельзя есть хурму - РИА Новости, 26.01.2025
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03:10 26.01.2025 (обновлено: 05:56 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму - РИА Новости, 26.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала РИА... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T03:10:00+03:00
2025-01-26T05:56:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день", — сказала Волкова. Диетолог отметила, что даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.
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общество
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Врач Волкова: хурму не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом и ожирением

© Pixabay / lhadlock50Хурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Pixabay / lhadlock50
Хурма. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«
"Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день", — сказала Волкова.
Диетолог отметила, что даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.
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