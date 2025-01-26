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Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
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23:04 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/khamas-1995599791.html
Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ
Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ
Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:04:00+03:00
2025-01-26T23:04:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению израильской гражданки Арбель Йехуд, она будет возвращена в Израиль в понедельник или во вторник, сообщает телеканал i24 со ссылкой на источники в ХАМАС. Ранее управление по работе с семьями похищенных при министерстве главы правительства Израиля сообщило, что Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив во второй группе заложников Арбель Йехуд и не предоставив список живых и скончавшихся заложников. "Посредники (в переговорах Израиля и ХАМАС - ред.) смогли преодолеть разногласия по поводу кризиса, связанного с заложницей Арбель Йехуд. Арбель, скорее всего, освободят завтра (в понедельник - ред.) или во вторник в рамках отдельного соглашения", - сообщил телеканал, ссылаясь на неназванные источники в ХАМАС. В субботу движение ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем были отпущены 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html
https://ria.ru/20250121/hamas-1994831224.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ

i24: посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению израильской гражданки Арбель Йехуд, она будет возвращена в Израиль в понедельник или во вторник, сообщает телеканал i24 со ссылкой на источники в ХАМАС.
Ранее управление по работе с семьями похищенных при министерстве главы правительства Израиля сообщило, что Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив во второй группе заложников Арбель Йехуд и не предоставив список живых и скончавшихся заложников.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия
Вчера, 14:03
"Посредники (в переговорах Израиля и ХАМАС - ред.) смогли преодолеть разногласия по поводу кризиса, связанного с заложницей Арбель Йехуд. Арбель, скорее всего, освободят завтра (в понедельник - ред.) или во вторник в рамках отдельного соглашения", - сообщил телеканал, ссылаясь на неназванные источники в ХАМАС.
В субботу движение ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем были отпущены 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе
23 января, 22:22
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю
21 января, 16:01
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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