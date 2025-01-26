https://ria.ru/20250126/khamas-1995599791.html

Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ

Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025

Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ

Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:04:00+03:00

2025-01-26T23:04:00+03:00

2025-01-26T23:04:00+03:00

в мире

израиль

катар

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению израильской гражданки Арбель Йехуд, она будет возвращена в Израиль в понедельник или во вторник, сообщает телеканал i24 со ссылкой на источники в ХАМАС. Ранее управление по работе с семьями похищенных при министерстве главы правительства Израиля сообщило, что Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив во второй группе заложников Арбель Йехуд и не предоставив список живых и скончавшихся заложников. "Посредники (в переговорах Израиля и ХАМАС - ред.) смогли преодолеть разногласия по поводу кризиса, связанного с заложницей Арбель Йехуд. Арбель, скорее всего, освободят завтра (в понедельник - ред.) или во вторник в рамках отдельного соглашения", - сообщил телеканал, ссылаясь на неназванные источники в ХАМАС. В субботу движение ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем были отпущены 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html

https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html

https://ria.ru/20250121/hamas-1994831224.html

израиль

катар

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году