Посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия, пишут СМИ
i24: посредники в переговорах Израиля и ХАМАС преодолели разногласия
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа преодолели разногласия по освобождению израильской гражданки Арбель Йехуд, она будет возвращена в Израиль в понедельник или во вторник, сообщает телеканал i24 со ссылкой на источники в ХАМАС.
Ранее управление по работе с семьями похищенных при министерстве главы правительства Израиля сообщило, что Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив во второй группе заложников Арбель Йехуд и не предоставив список живых и скончавшихся заложников.
"Посредники (в переговорах Израиля и ХАМАС - ред.) смогли преодолеть разногласия по поводу кризиса, связанного с заложницей Арбель Йехуд. Арбель, скорее всего, освободят завтра (в понедельник - ред.) или во вторник в рамках отдельного соглашения", - сообщил телеканал, ссылаясь на неназванные источники в ХАМАС.
В субботу движение ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем были отпущены 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм.
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Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.