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Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии - РИА Новости, 26.01.2025
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11:09 26.01.2025 (обновлено: 12:54 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/khamas-1995527576.html
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии - РИА Новости, 26.01.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии
Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:09:00+03:00
2025-01-26T12:54:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив Арбель Йехуд и не передав списки живых и погибших заложников, сообщило израильское управление по работе с семьями похищенных. "Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС совершило два нарушения соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не был предоставлен. В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — говорится в заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана. В ведомстве добавили, что при содействии США и других посредников предпринимаются значительные усилия для урегулирования вопроса об освобождении Арбель Йехуд. "Ожидалось, что ХАМАС будет создавать трудности и продолжать применять психологические манипуляции в процессе реализации соглашения", — подчеркнули в управлении. Накануне ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем отпустили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
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В мире, Израиль, США, Катар, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии

Гендельман: ХАМАС нарушило соглашение, не дав список живых и павших заложников

© Getty Images / Amir LevyФотографии у входа в дом Арбель Йехуд и Ариэля Конио, которые были похищены во время атаки ХАМАС и удерживаются в заложниках в секторе Газа
Фотографии у входа в дом Арбель Йехуд и Ариэля Конио, которые были похищены во время атаки ХАМАС и удерживаются в заложниках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / Amir Levy
Фотографии у входа в дом Арбель Йехуд и Ариэля Конио, которые были похищены во время атаки ХАМАС и удерживаются в заложниках в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив Арбель Йехуд и не передав списки живых и погибших заложников, сообщило израильское управление по работе с семьями похищенных.
"Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС совершило два нарушения соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не был предоставлен. В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — говорится в заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана.
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В ведомстве добавили, что при содействии США и других посредников предпринимаются значительные усилия для урегулирования вопроса об освобождении Арбель Йехуд.
"Ожидалось, что ХАМАС будет создавать трудности и продолжать применять психологические манипуляции в процессе реализации соглашения", — подчеркнули в управлении.
Накануне ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем отпустили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм.
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Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
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