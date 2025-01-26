https://ria.ru/20250126/khamas-1995527576.html

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии - РИА Новости, 26.01.2025

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии

Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:09:00+03:00

2025-01-26T11:09:00+03:00

2025-01-26T12:54:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив Арбель Йехуд и не передав списки живых и погибших заложников, сообщило израильское управление по работе с семьями похищенных. "Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС совершило два нарушения соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не был предоставлен. В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — говорится в заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана. В ведомстве добавили, что при содействии США и других посредников предпринимаются значительные усилия для урегулирования вопроса об освобождении Арбель Йехуд. "Ожидалось, что ХАМАС будет создавать трудности и продолжать применять психологические манипуляции в процессе реализации соглашения", — подчеркнули в управлении. Накануне ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем отпустили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, катар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024