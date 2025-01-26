Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии
Гендельман: ХАМАС нарушило соглашение, не дав список живых и павших заложников
© Getty Images / Amir LevyФотографии у входа в дом Арбель Йехуд и Ариэля Конио, которые были похищены во время атаки ХАМАС и удерживаются в заложниках в секторе Газа
© Getty Images / Amir Levy
Фотографии у входа в дом Арбель Йехуд и Ариэля Конио, которые были похищены во время атаки ХАМАС и удерживаются в заложниках в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как палестинское движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии, не освободив Арбель Йехуд и не передав списки живых и погибших заложников, сообщило израильское управление по работе с семьями похищенных.
"Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС совершило два нарушения соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не был предоставлен. В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — говорится в заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана.
В ведомстве добавили, что при содействии США и других посредников предпринимаются значительные усилия для урегулирования вопроса об освобождении Арбель Йехуд.
"Ожидалось, что ХАМАС будет создавать трудности и продолжать применять психологические манипуляции в процессе реализации соглашения", — подчеркнули в управлении.
Накануне ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем отпустили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм.
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Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
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