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В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты - РИА Новости, 26.01.2025
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07:23 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kazan-1995512182.html
В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты - РИА Новости, 26.01.2025
В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:23:00+03:00
2025-01-26T07:23:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Казани
Международный аэропорт Казани - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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