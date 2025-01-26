https://ria.ru/20250126/kazan-1995512182.html

В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты - РИА Новости, 26.01.2025

В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:23:00+03:00

2025-01-26T07:23:00+03:00

2025-01-26T07:23:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250115/aeroport-1993770390.html

казань

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2025

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)