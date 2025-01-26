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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму - РИА Новости, 26.01.2025

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T09:23:00+03:00

2025-01-26T09:23:00+03:00

2025-01-26T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

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безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны."Утром 26 января дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в релизе.Кроме того, в течение ночи системы ПВО сбили над территорией России 15 украинских дронов: восемь над Рязанской областью, шесть над Курской и один над Белгородской. ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Крымский мост и Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии