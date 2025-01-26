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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму - РИА Новости, 26.01.2025
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:23:00+03:00
2025-01-26T09:23:00+03:00
2025-01-26T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны."Утром 26 января дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в релизе.Кроме того, в течение ночи системы ПВО сбили над территорией России 15 украинских дронов: восемь над Рязанской областью, шесть над Курской и один над Белгородской. ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Крымский мост и Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму
МО РФ: В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму