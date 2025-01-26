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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 26.01.2025 (обновлено: 11:22 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/katera-1995519517.html
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму - РИА Новости, 26.01.2025
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:23:00+03:00
2025-01-26T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны.&quot;Утром 26 января дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, в течение ночи системы ПВО сбили над территорией России 15 украинских дронов: восемь над Рязанской областью, шесть над Курской и один над Белгородской. ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Крымский мост и Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму

МО РФ: В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в зоне специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщило Минобороны.
«

"Утром 26 января дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в релизе.

Кроме того, в течение ночи системы ПВО сбили над территорией России 15 украинских дронов: восемь над Рязанской областью, шесть над Курской и один над Белгородской.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Крымский мост и Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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