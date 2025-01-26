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Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kadyrov-1995594164.html
Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов
Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов - РИА Новости, 26.01.2025
Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов
Пять бронированных пикапов Changan доставят для бойцов, находящихся в зоне СВО в ближайшее время, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:31:00+03:00
2025-01-26T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 26 янв - РИА Новости. Пять бронированных пикапов Changan доставят для бойцов, находящихся в зоне СВО в ближайшее время, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.&quot;Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства ЧР - министр сельского хозяйства ЧР Висхан Мацуев&quot;, - написал Кадыров.Он охарактеризовал машины, как добротные, с повышенной проходимостью, по словам Кадырова, их бронирование соответствует стандарту В4. Глава региона также выразил уверенность, что автомобили будут полезными для бойцов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач.
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рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов

Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов Changan

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 янв - РИА Новости. Пять бронированных пикапов Changan доставят для бойцов, находящихся в зоне СВО в ближайшее время, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«

"Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства ЧР - министр сельского хозяйства ЧР Висхан Мацуев", - написал Кадыров.

Он охарактеризовал машины, как добротные, с повышенной проходимостью, по словам Кадырова, их бронирование соответствует стандарту В4. Глава региона также выразил уверенность, что автомобили будут полезными для бойцов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссия
 
 
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