https://ria.ru/20250126/kadyrov-1995594164.html

Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов

Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов - РИА Новости, 26.01.2025

Кадыров рассказал о доставке в зону СВО пяти бронированных пикапов

Пять бронированных пикапов Changan доставят для бойцов, находящихся в зоне СВО в ближайшее время, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:31:00+03:00

2025-01-26T21:31:00+03:00

2025-01-26T21:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 26 янв - РИА Новости. Пять бронированных пикапов Changan доставят для бойцов, находящихся в зоне СВО в ближайшее время, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства ЧР - министр сельского хозяйства ЧР Висхан Мацуев", - написал Кадыров.Он охарактеризовал машины, как добротные, с повышенной проходимостью, по словам Кадырова, их бронирование соответствует стандарту В4. Глава региона также выразил уверенность, что автомобили будут полезными для бойцов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач.

https://ria.ru/20250124/svo-1995411068.html

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рамзан кадыров, россия