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ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля мальтийский сухогруз - РИА Новости, 26.01.2025
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21:27 26.01.2025 (обновлено: 21:28 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/kabel-1995593954.html
ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля мальтийский сухогруз
ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля мальтийский сухогруз - РИА Новости, 26.01.2025
ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля мальтийский сухогруз
Командующий латвийскими Военно-морскими силами адмирал Марис Поленцс заявил, что ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:27:00+03:00
2025-01-26T21:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Командующий латвийскими Военно-морскими силами адмирал Марис Поленцс заявил, что ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, но не обнаружили никакой подозрительной активности. Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО. Как сообщил LSM со ссылкой на сайт Marinetraffic, в районе инцидента находился в том числе сухогруз Michalis San, следующий из алжирского порта Беджая под флагом Мальты. Пункт назначения на сайте не указан. "Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря", - сказал Поленцс на пресс-конференции, которую транслировал LSM. Командующий также отметил, что ВМС Латвии продолжают исследовать и другие суда в районе инцидента. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил агентству LETA, что задержать судно в нейтральных водах "не так просто, поскольку международные морское право довольно сложное", и для этого нужна "общая и четкая позиция НАТО". Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html
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в мире, латвия, финляндия, швеция, мария захарова, нато
В мире, Латвия, Финляндия, Швеция, Мария Захарова, НАТО
ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля мальтийский сухогруз

ВМС Латвии зафиксировали сухогруз, следовавший в Россию под флагом Мальты

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Командующий латвийскими Военно-морскими силами адмирал Марис Поленцс заявил, что ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, но не обнаружили никакой подозрительной активности.
Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО.
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Как сообщил LSM со ссылкой на сайт Marinetraffic, в районе инцидента находился в том числе сухогруз Michalis San, следующий из алжирского порта Беджая под флагом Мальты. Пункт назначения на сайте не указан.
«
"Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря", - сказал Поленцс на пресс-конференции, которую транслировал LSM.
Командующий также отметил, что ВМС Латвии продолжают исследовать и другие суда в районе инцидента.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил агентству LETA, что задержать судно в нейтральных водах "не так просто, поскольку международные морское право довольно сложное", и для этого нужна "общая и четкая позиция НАТО".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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