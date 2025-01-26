https://ria.ru/20250126/kabel-1995571667.html

ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля

ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 26.01.2025

ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля

Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО, сообщил РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:14:00+03:00

2025-01-26T17:14:00+03:00

2025-01-26T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО, сообщил латвийский портал LSM. Ранее LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. "Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна. Военно-морские силы связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что Центр морских операций Латвии изучил движение судов в районе повреждения кабеля. "В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Расследование обстоятельств происшествия продолжается", - добавляет издание.

https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, швеция, нато