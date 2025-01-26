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ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 26.01.2025
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17:14 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kabel-1995571667.html
ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля
ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 26.01.2025
ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля
Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО, сообщил РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:14:00+03:00
2025-01-26T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО, сообщил латвийский портал LSM. Ранее LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. "Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна. Военно-морские силы связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что Центр морских операций Латвии изучил движение судов в районе повреждения кабеля. "В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Расследование обстоятельств происшествия продолжается", - добавляет издание.
https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html
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в мире, латвия, швеция, нато
В мире, Латвия, Швеция, НАТО
ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля

LSM: ВМС Латвии направили патруль на место повреждения кабеля со Швецией

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО, сообщил латвийский портал LSM.
Ранее LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия.
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"Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна. Военно-морские силы связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Центр морских операций Латвии изучил движение судов в районе повреждения кабеля.
"В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Расследование обстоятельств происшествия продолжается", - добавляет издание.
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