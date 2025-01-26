В Израиле решили разработать план по расселению жителей Газы
Минфин Израиля планирует разработать план расселения жителей сектора Газа
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа.
"После 76 лет, в течение которых большая часть населения Газы удерживалась силой в суровых условиях и сохраняла стремление уничтожить Государство Израиль, идея помочь им найти другие места, чтобы начать новую хорошую жизнь, является отличной идеей... Я буду тесно сотрудничать с премьер-министром и кабинетом министров, чтобы разработать оперативный план, который позволит реализовать это как можно скорее", - написал Смотрич на своей странице в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
Согласно достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США соглашению о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, после реализации второго этапа обмена по освобождению израильских заложников и палестинских заключенных палестинцы должны получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переместиться из-за военных действий. Второй этап прошел в субботу, когда из сектора Газа были освобождены трое женщин - израильских военнослужащих. Еще одна женщина не была отпущена, но ХАМАС представил посредникам доказательства, что она жива, и обещал отпустить ее во время следующего этапа.