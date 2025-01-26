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Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - РИА Новости, 26.01.2025
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09:08 26.01.2025 (обновлено: 09:15 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/indiya-1995517424.html
Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником
Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - РИА Новости, 26.01.2025
Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником
Президент России Владимир Путин по случаю национального праздника Индии Дня республики направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:08:00+03:00
2025-01-26T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю национального праздника Индии Дня республики направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, отметив, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля."Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле формирования справедливого многополярного миропорядка", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что вступившая в силу 75 лет назад конституция Индии заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития страны. Как отметил российский президент, с тех пор Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, "снискала заслуженный авторитет на мировой арене".
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индия, россия, в мире, владимир путин
Индия, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником

Путин направил поздравления презеиденту и премьеру Индии с Днем Республики

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю национального праздника Индии Дня республики направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, отметив, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.
"Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле формирования справедливого многополярного миропорядка", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что вступившая в силу 75 лет назад конституция Индии заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития страны. Как отметил российский президент, с тех пор Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, "снискала заслуженный авторитет на мировой арене".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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