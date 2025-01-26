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ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 26.01.2025

ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению перемещенных палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:22:00+03:00

2025-01-26T13:22:00+03:00

2025-01-26T13:23:00+03:00

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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению перемещенных палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня под предлогом невозможности освобождения на втором этапе заложницы Эрбиль Йехуд. "Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения... Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", - говорится в заявлении ХАМАС в Telegram-канале движения. Согласно достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США соглашению о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, после реализации второго этапа обмена по освобождению израильских заложников и палестинских заключенных палестинцы должны получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переместиться из-за военных действий. Второй этап прошел в субботу, когда из сектора Газа были освобождены трое женщин - израильских военнослужащих. Еще одна женщина не была отпущена, но ХАМАС представил посредникам доказательства, что она жива, и обещал отпустить ее во время следующего этапа.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа