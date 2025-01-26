ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня
ХАМАС обвинило Израиль в нарушении из-за заложницы соглашения о прекращении огня
© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС у автомобиля Красного Креста после вступления в силу соглашения о прекращении огня
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС у автомобиля Красного Креста после вступления в силу соглашения о прекращении огня
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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению перемещенных палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня под предлогом невозможности освобождения на втором этапе заложницы Эрбиль Йехуд.
"Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения... Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", - говорится в заявлении ХАМАС в Telegram-канале движения.
Согласно достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США соглашению о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, после реализации второго этапа обмена по освобождению израильских заложников и палестинских заключенных палестинцы должны получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переместиться из-за военных действий. Второй этап прошел в субботу, когда из сектора Газа были освобождены трое женщин - израильских военнослужащих. Еще одна женщина не была отпущена, но ХАМАС представил посредникам доказательства, что она жива, и обещал отпустить ее во время следующего этапа.
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