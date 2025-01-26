https://ria.ru/20250126/gosduma-1995508502.html

В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов

В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов - РИА Новости, 26.01.2025

В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов

В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T04:53:00+03:00

2025-01-26T04:53:00+03:00

2025-01-26T04:55:00+03:00

общество

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Да, действительно, предлагается отзывать у организации лицензию на образовательную деятельность в случае, если она будет включена в реестр иноагентов", - сказал Пискарев. Ранее Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ. Пискарев также добавил, что депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995167318.html

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общество, россия, василий пискарев, госдума рф