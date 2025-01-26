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В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов - РИА Новости, 26.01.2025
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04:53 26.01.2025 (обновлено: 04:55 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/gosduma-1995508502.html
В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов
В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов - РИА Новости, 26.01.2025
В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов
В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T04:53:00+03:00
2025-01-26T04:55:00+03:00
общество
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Да, действительно, предлагается отзывать у организации лицензию на образовательную деятельность в случае, если она будет включена в реестр иноагентов", - сказал Пискарев. Ранее Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ. Пискарев также добавил, что депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995167318.html
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов

Депутат Пискарев предложил отзывать лицензию на образование у иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Да, действительно, предлагается отзывать у организации лицензию на образовательную деятельность в случае, если она будет включена в реестр иноагентов", - сказал Пискарев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуму внесли проект о заморозке средств причастных к диверсиям
23 января, 16:10
Ранее Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ.
Пискарев также добавил, что депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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23 января, 13:08
 
ОбществоРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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