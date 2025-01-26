https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995598941.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска днем в воскресенье дважды за полтора часа обстреляли Горловку, выпустив четыре боеприпаса "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T22:39:00+03:00

2025-01-26T22:39:00+03:00

2025-01-26T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска днем в воскресенье дважды за полтора часа обстреляли Горловку, выпустив четыре боеприпаса "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (фооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 16.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, нато, вооруженные силы украины