https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995594695.html
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.01.2025
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:40:00+03:00
2025-01-26T21:40:00+03:00
2025-01-26T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Горловчанка пострадала сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин. Глава региона добавил, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена спортивная школа в Никитовском районе Горловки. "Поврежден объект гражданской инфраструктуры (спортивная школа) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отмечается в Telegram-канале Пушилина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Пушилин: при артиллерийском обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина