https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995594695.html

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.01.2025

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:40:00+03:00

2025-01-26T21:40:00+03:00

2025-01-26T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Горловчанка пострадала сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин. Глава региона добавил, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена спортивная школа в Никитовском районе Горловки. "Поврежден объект гражданской инфраструктуры (спортивная школа) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отмечается в Telegram-канале Пушилина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия