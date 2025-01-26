Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995594695.html
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.01.2025
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:40:00+03:00
2025-01-26T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Горловчанка пострадала сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин. Глава региона добавил, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена спортивная школа в Никитовском районе Горловки. "Поврежден объект гражданской инфраструктуры (спортивная школа) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отмечается в Telegram-канале Пушилина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Пушилин: при артиллерийском обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрелов украинскими войсками в Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Горловчанка пострадала сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
25 января, 21:57
Глава региона добавил, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена спортивная школа в Никитовском районе Горловки.
"Поврежден объект гражданской инфраструктуры (спортивная школа) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отмечается в Telegram-канале Пушилина.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала