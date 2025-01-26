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Гетта: в Гродно одновременно с президентскими проходили "детские" выборы - РИА Новости, 26.01.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:51 26.01.2025 (обновлено: 16:35 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/getta-1995561747.html
Гетта: в Гродно одновременно с президентскими проходили "детские" выборы
Гетта: в Гродно одновременно с президентскими проходили "детские" выборы - РИА Новости, 26.01.2025
Гетта: в Гродно одновременно с президентскими проходили "детские" выборы
Одновременно с выборами президента Республики Беларусь в Гродно проходили "детские" выборы, которые также способствовали принятию важных решений на уровне... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:51:00+03:00
2025-01-26T16:35:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
антон гетта
александр лукашенко
олег гайдукевич
гродно
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Одновременно с выборами президента Республики Беларусь в Гродно проходили "детские" выборы, которые также способствовали принятию важных решений на уровне города, рассказал РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите конкуренции Антон Гетта, наблюдающий в составе делегации Парламентского Собрания за голосованием на выборах президента Белоруссии. "Дети выбирают объект, который городские власти после подведения итогов построят. Это будет либо обустроенная пляжная зона, то ли скейтбординг, то ли экологическая площадка. Дети, получается, тренируются для взрослой жизни, уже принимают решения. Уверен, после того как будут подведены итоги, когда появится тот объект, за который они голосовали, они будут и друзьям своим, и взрослым хвастаться, рассказывать, что это они как раз это решение принимали", – объяснил Гетта. По словам парламентария, "детские" выборы пробуждали активность не только в детях, но и в их родителях, которые, видя, как увлеченно отдают свои голоса дети, сами шли к избирательным урнам, чтобы проголосовать уже по-взрослому. "Это придумал гродненский Совет депутатов совместно с администрацией города. Нам это понравилось. Будем, возможно, предлагать коллегам, посмотрев, естественно, чтобы такая инициатива нашему российскому избирательному законодательству не противоречила", – рассказал Гетта. Парламентарий сообщил, что ни в ходе личных наблюдений, ни в результате общения с другими наблюдателями, никаких нарушений законодательства на избирательных участках города Гродно не было выявлено. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/germanova-1995548403.html
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белоруссия, антон гетта, александр лукашенко, олег гайдукевич, гродно, выборы президента белоруссии — 2025
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Антон Гетта, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Гродно, Выборы президента Белоруссии — 2025
Гетта: в Гродно одновременно с президентскими проходили "детские" выборы

Гетта: "детские" выборы пробудили активность не только в детях, но и в родителях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Антон Гетта
Депутат Государственной Думы Антон Гетта - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы Антон Гетта . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Одновременно с выборами президента Республики Беларусь в Гродно проходили "детские" выборы, которые также способствовали принятию важных решений на уровне города, рассказал РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите конкуренции Антон Гетта, наблюдающий в составе делегации Парламентского Собрания за голосованием на выборах президента Белоруссии.
"Дети выбирают объект, который городские власти после подведения итогов построят. Это будет либо обустроенная пляжная зона, то ли скейтбординг, то ли экологическая площадка. Дети, получается, тренируются для взрослой жизни, уже принимают решения. Уверен, после того как будут подведены итоги, когда появится тот объект, за который они голосовали, они будут и друзьям своим, и взрослым хвастаться, рассказывать, что это они как раз это решение принимали", – объяснил Гетта.
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По словам парламентария, "детские" выборы пробуждали активность не только в детях, но и в их родителях, которые, видя, как увлеченно отдают свои голоса дети, сами шли к избирательным урнам, чтобы проголосовать уже по-взрослому.
"Это придумал гродненский Совет депутатов совместно с администрацией города. Нам это понравилось. Будем, возможно, предлагать коллегам, посмотрев, естественно, чтобы такая инициатива нашему российскому избирательному законодательству не противоречила", – рассказал Гетта.
Парламентарий сообщил, что ни в ходе личных наблюдений, ни в результате общения с другими наблюдателями, никаких нарушений законодательства на избирательных участках города Гродно не было выявлено.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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