https://ria.ru/20250126/germanova-1995548403.html

Германова: в Могилеве голосовали избиратели от 18 до 100 лет

Германова: в Могилеве голосовали избиратели от 18 до 100 лет - РИА Новости, 26.01.2025

Германова: в Могилеве голосовали избиратели от 18 до 100 лет

Голосование на выборах президента Республики Беларусь собрало избирателей от мала до велика, от восемнадцати до ста лет, рассказала РИА Новости депутат... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:05:00+03:00

2025-01-26T14:05:00+03:00

2025-01-26T16:35:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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россия

могилев

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олег гайдукевич

анна канопацкая

выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Голосование на выборах президента Республики Беларусь собрало избирателей от мала до велика, от восемнадцати до ста лет, рассказала РИА Новости депутат Государственной Думы РФ Ольга Германова, наблюдающая в составе делегации Парламентского Собрания Союза Беларуси и России за выборами в Белоруссии. "Сегодня пришел на участок парень, которому 18 лет, пресса его окружила. Он немного подрастерялся, когда его спрашивали, за что он голосовал, но сказал, что голосовал за мир и за Беларусь", – поделилась она. Германова отметила, что она не впервые работает наблюдателем на выборах в Белоруссии, но такого уровня духовной мобилизации еще не видела. "Поехали на дом, к бабушке, который 100 лет. И она говорит: "Я обязана проголосовать, я бы даже пришла, но сегодня дождик". Я спрашиваю: "А вы за что голосуете?" Она говорит: "Я голосую за жизнь, за мир". Вот за что сегодня голосует Белоруссия", – рассказала Германова. По словам депутата, на сплоченность белорусов влияют как серьезные внешние вызовы, так и внутренняя стабильность. "Могилев, где я нахожусь, – прекрасный город, он украшен, он чистый, работают предприятия, у людей есть зарплата. То есть, мы видим, что сегодня в Белоруссии есть стабильность. Кого выбирать в Белоруссии, решать только белорусскому народу, никаким Евросоюзам, которые пытаются не признать выборы", – сказала Германова. Депутат отметила значительное присутствие на участках представителей СМИ, многие из которых представляют недружественные страны. "Они бегают по участкам, а там – все идеально", – констатировала Германова. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".

https://ria.ru/20250126/seliverstov-1995546390.html

https://ria.ru/20250108/gaydukevich-1992787885.html

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белоруссия, россия, могилев, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025