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В Германии захотели пойти на радикальный шаг из-за проблемы с иностранцами - РИА Новости, 26.01.2025
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13:16 26.01.2025 (обновлено: 13:55 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/germaniya-1995543681.html
В Германии захотели пойти на радикальный шаг из-за проблемы с иностранцами
В Германии захотели пойти на радикальный шаг из-за проблемы с иностранцами - РИА Новости, 26.01.2025
В Германии захотели пойти на радикальный шаг из-за проблемы с иностранцами
Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет на следующей неделе вынести на голосование резолюцию... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:16:00+03:00
2025-01-26T13:55:00+03:00
в мире
германия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет на следующей неделе вынести на голосование резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, пишет Bild со ссылкой на документ."Мерц (кандидат в канцлеры Германии от ХДС – Прим. ред.) хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища! Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии", — говорится в публикации.Как указывает издание, подобные меры связаны с участившимися случаями насилия со стороны приезжих. В качестве примера приводится недавнее нападение афганца на прохожих в немецком городе Ашаффенбург."Мигрантам следует последовательно отказывать во въезде на границах с Германией, а тех, кто по закону обязан покинуть страну, следует содержать под стражей до депортации", — отмечается в статье.В декабре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в разговоре с РИА Новости, что многие мигранты приезжают в Германию и не делают ничего на благо страны.В ноябре немецкий журнал Compact со ссылкой на данные отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь писал, что в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений (без учета нарушений иммиграционного законодательства), выросло на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом.Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и ее федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
https://ria.ru/20241231/politsija-1992193749.html
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в мире, германия, фридрих мерц
В мире, Германия, Фридрих Мерц
В Германии захотели пойти на радикальный шаг из-за проблемы с иностранцами

Bild: ХДС/ХСС захотел объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет на следующей неделе вынести на голосование резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, пишет Bild со ссылкой на документ.
"Мерц (кандидат в канцлеры Германии от ХДС – Прим. ред.) хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища! Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии", — говорится в публикации.
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Как указывает издание, подобные меры связаны с участившимися случаями насилия со стороны приезжих. В качестве примера приводится недавнее нападение афганца на прохожих в немецком городе Ашаффенбург.
"Мигрантам следует последовательно отказывать во въезде на границах с Германией, а тех, кто по закону обязан покинуть страну, следует содержать под стражей до депортации", — отмечается в статье.
В декабре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в разговоре с РИА Новости, что многие мигранты приезжают в Германию и не делают ничего на благо страны.
В ноябре немецкий журнал Compact со ссылкой на данные отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь писал, что в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений (без учета нарушений иммиграционного законодательства), выросло на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и ее федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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