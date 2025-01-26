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На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу - РИА Новости, 26.01.2025
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11:50 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу - РИА Новости, 26.01.2025
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о транспортировке газа из Азербайджана в Европу через Украину. Об... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:50:00+03:00
2025-01-26T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о транспортировке газа из Азербайджана в Европу через Украину. Об этом он написал в соцсети Х."Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?" — задался вопросом Христофору.Журналист допустил существование лишь двух вариантов: через Россию или Грузию и Черное море.Накануне глава киевского режима на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
https://ria.ru/20250126/rossiya-1995527206.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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в мире, украина, европа, азербайджан, владимир зеленский, черное море, россия
В мире, Украина, Европа, Азербайджан, Владимир Зеленский, Черное море, Россия
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу

Журналист Христофору раскритиковал слова Зеленского о транзите газа в Европу

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о транспортировке газа из Азербайджана в Европу через Украину. Об этом он написал в соцсети Х.
"Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?" — задался вопросом Христофору.
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Журналист допустил существование лишь двух вариантов: через Россию или Грузию и Черное море.
Накануне глава киевского режима на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаАзербайджанВладимир ЗеленскийЧерное мореРоссия
 
 
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