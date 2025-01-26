Глава дипломатии Евросоюза поднимет вопрос защиты инфраструктуры
Каллас обсудит с главами МИД ЕС защиту инфраструктуры из-за инцидента с кабелем
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила в сообщении в соцсети X, что поднимет вопрос защиты инфраструктуры Евросоюза в ходе очередного заседания глав МИД ЕС в понедельник в Брюсселе на фоне нового инцидента с подводным кабелем в Балтийском море.
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"Завтра я буду обсуждать с главами МИД, каким образом лучше осуществлять сдерживание и реагировать на гибридные угрозы в условиях активизации кампании со стороны России", - написала Каллас.
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При этом она не уточнила, что понимает под "кампанией", которая, по ее утверждению, проводится Россией, и не привела доказательств того, что какие-либо "гибридные угрозы" связаны с РФ.
По словам Каллас, повреждение подводного кабеля в воскресенье стало еще одним инцидентом, затрагивающим критически важную инфраструктуру государств-членов Евросоюза.
Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО. Командующий латвийскими военно-морскими силами адмирал Марис Поленцс заявил, что ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, но не обнаружили никакой подозрительной активности.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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