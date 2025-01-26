В МИД Венгрии прокомментировали позицию ЕС по антироссийским санкциям
Сийярто: ЕС готов "изнасиловать" право, если не будет единогласия по санкциям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Брюссель готов "изнасиловать" европейское право, если по вопросу продления санкций против РФ не будет единогласия, и принять решение методом простого большинства при голосовании, что противоречит закону, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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"В европейских правилах четко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?". Говорят, что если не выйдет единогласно, то они "изнасилуют" европейские вопросы верховенства закона, европейскую демократию, и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешней политики, которые вообще-то могут быть решены только единогласно", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
По его словам, демократия в Брюсселе означает, что "брюссельские чиновники, бюрократы или некоторые крупные страны-члены устанавливают или интерпретируют правила так, как хотят".
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"Сегодня на экзамене по верховенству права Брюссель, брюссельские бюрократы и либеральные лидеры некоторых крупных стран ЕС получили бы огромный неуд", - отметил Сийярто.
Венгерский министр также добавил, что Евросоюз "в чем-то даже поощряет украинцев вести себя крайне нагло" по отношению к странам центральной Европы, ставя под угрозу их энергоснабжение.
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Ранее Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены до 31 июля 2025 года.
Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.