https://ria.ru/20250126/es-1995595458.html

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной - РИА Новости, 26.01.2025

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что не считает легитимной главу дипломатии Евросоюза Кайи Каллас в ответ на ее критику белорусских выборов. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:48:00+03:00

2025-01-26T21:48:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что не считает легитимной главу дипломатии Евросоюза Кайи Каллас в ответ на ее критику белорусских выборов. "А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю", - заявил Карпенко на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что представители ЦИК Белоруссии не были на выборах Каллас, поэтому не могут быть уверены в ее легитимности. "Мы не знаем, нас не приглашали на ее избрание. Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила. Вместе с тем напишите, что мы не признаем ее легитимность. Ну если им так хочется, что делать", - добавил он. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ранее Карпенко, комментируя РИА Новости заявления литовского президента, раскритиковавшего выборы в Белоруссии, сказал, что Гитанас Науседа может заявлять что угодно, он не имеет отношения к Белоруссии.Карпенко также заявил об отсутствии злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования.

https://ria.ru/20250126/vybory-1995588790.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995584985.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995595291.html

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