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Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной - РИА Новости, 26.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной
Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что не считает легитимной главу дипломатии Евросоюза Кайи Каллас в ответ на ее критику белорусских выборов. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:48:00+03:00
2025-01-26T21:48:00+03:00
2025-01-26T22:25:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что не считает легитимной главу дипломатии Евросоюза Кайи Каллас в ответ на ее критику белорусских выборов. "А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю", - заявил Карпенко на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что представители ЦИК Белоруссии не были на выборах Каллас, поэтому не могут быть уверены в ее легитимности. "Мы не знаем, нас не приглашали на ее избрание. Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила. Вместе с тем напишите, что мы не признаем ее легитимность. Ну если им так хочется, что делать", - добавил он. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ранее Карпенко, комментируя РИА Новости заявления литовского президента, раскритиковавшего выборы в Белоруссии, сказал, что Гитанас Науседа может заявлять что угодно, он не имеет отношения к Белоруссии.Карпенко также заявил об отсутствии злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования.
https://ria.ru/20250126/vybory-1995588790.html
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в мире, белоруссия, брюссель, минск, игорь карпенко, кайя каллас, гитанас науседа, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Брюссель, Минск, Игорь Карпенко, Кайя Каллас, Гитанас Науседа, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что не считает Каллас легитимной
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко не считает Каллас легитимной главой дипломатии ЕС