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Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 26.01.2025 (обновлено: 16:43 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/energodar-1995567231.html
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар - РИА Новости, 26.01.2025
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:36:00+03:00
2025-01-26T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в Telegram-канале."Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет", - написал Пухов.По его словам, обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь."Задача таких атак - нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан. Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!" - написал Пухов.
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происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Энергодар
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар

Пухов: украинский беспилотник сбили в центре города-спутника ЗАЭС Энергодара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в Telegram-канале.
"Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет", - написал Пухов.
По его словам, обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь.
"Задача таких атак - нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан. Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!" - написал Пухов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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