https://ria.ru/20250126/energodar-1995567231.html

Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар

Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар - РИА Новости, 26.01.2025

Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:36:00+03:00

2025-01-26T16:36:00+03:00

2025-01-26T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

запорожская аэс

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в Telegram-канале."Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет", - написал Пухов.По его словам, обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь."Задача таких атак - нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан. Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!" - написал Пухов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар