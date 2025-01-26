https://ria.ru/20250126/energodar-1995567231.html
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар - РИА Новости, 26.01.2025
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:36:00+03:00
2025-01-26T16:36:00+03:00
2025-01-26T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, дрон сбит в центре города, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов в Telegram-канале."Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет", - написал Пухов.По его словам, обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь."Задача таких атак - нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан. Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!" - написал Пухов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Энергодар
Украинский беспилотник попытался атаковать Энергодар
Пухов: украинский беспилотник сбили в центре города-спутника ЗАЭС Энергодара