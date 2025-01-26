https://ria.ru/20250126/ekstraditsiya-1995562365.html

Датский суд отказался экстрадировать на Украину россиянина, сообщили СМИ

Датский суд отказался экстрадировать на Украину россиянина, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025

Датский суд отказался экстрадировать на Украину россиянина, сообщили СМИ

Датский суд отказался экстрадировать на Украину якобы подозреваемого в шпионаже российского гражданина и обвиняемого в краже драгоценностей украинца из... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:54:00+03:00

2025-01-26T15:54:00+03:00

2025-01-26T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Датский суд отказался экстрадировать на Украину якобы подозреваемого в шпионаже российского гражданина и обвиняемого в краже драгоценностей украинца из опасений, что их могут подвергнуть жестокому обращению, передает датское агентство Ритцау со ссылкой на заявление Апелляционной комиссии. "Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже. Во всяком случае, пока что. Причина в том, что западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина. Западный Высокий суд также отказался экстрадировать украинца, который у себя на родине обвиняется в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырех эпизодов взломов", - цитирует агентство газета BT. Суд посчитал, что в случае экстрадиции требуемые украинской стороной лица могут быть подвергнуты бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, в том числе пыткам. Согласно агентству, украинская сторона предоставляла гарантии соблюдения прав человека в отношении россиянина и украинца, однако суд это не убедило. Как сообщает Ритцау, в декабре 2024 года сторона обвинения получила разрешение на подачу заявления в Верховный суд с требованием экстрадиции обоих лиц на Украину.

https://ria.ru/20250123/posolstvo-1995192592.html

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

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