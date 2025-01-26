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ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии

ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 26.01.2025

ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии

Европейские политики стали использовать более жёсткую риторику по отношению к ситуации на Украине, чего не наблюдается ни в США, ни в России, считает... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T09:06:00+03:00

2025-01-26T09:06:00+03:00

2025-01-26T09:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики стали использовать более жёсткую риторику по отношению к ситуации на Украине, чего не наблюдается ни в США, ни в России, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жестче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в сенате США. Никто не использовал такие слова, как "менталитет войны", в то время как немецкие политики, голландские политики постоянно говорят о "военных налогах", "военной экономике" и "военном менталитете", - заявила Кнайсль РИА Новости в ответ на вопрос о том, должна ли РФ вести диалог по Украине с США, а не с ЕС. По ее словам, подобная риторика не характерна ни для США, ни для России. "Я никогда не слышала об этом в Вашингтоне и никогда не слышала об этом в Российской Федерации", - подытожила экс-глава МИД Австрии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240416/knaysl-1940373627.html

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в мире, россия, сша, украина, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз, нато