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ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 26.01.2025
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09:06 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/eks-glava-1995516463.html
ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии
ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 26.01.2025
ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии
Европейские политики стали использовать более жёсткую риторику по отношению к ситуации на Украине, чего не наблюдается ни в США, ни в России, считает... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:06:00+03:00
2025-01-26T09:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики стали использовать более жёсткую риторику по отношению к ситуации на Украине, чего не наблюдается ни в США, ни в России, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жестче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в сенате США. Никто не использовал такие слова, как "менталитет войны", в то время как немецкие политики, голландские политики постоянно говорят о "военных налогах", "военной экономике" и "военном менталитете", - заявила Кнайсль РИА Новости в ответ на вопрос о том, должна ли РФ вести диалог по Украине с США, а не с ЕС. По ее словам, подобная риторика не характерна ни для США, ни для России. "Я никогда не слышала об этом в Вашингтоне и никогда не слышала об этом в Российской Федерации", - подытожила экс-глава МИД Австрии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, сша, украина, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз, нато
В мире, Россия, США, Украина, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Евросоюз, НАТО
ЕС изменил отношение к ситуации на Украине, заявила экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС стал жестче по отношению к ситуации на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики стали использовать более жёсткую риторику по отношению к ситуации на Украине, чего не наблюдается ни в США, ни в России, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жестче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в сенате США. Никто не использовал такие слова, как "менталитет войны", в то время как немецкие политики, голландские политики постоянно говорят о "военных налогах", "военной экономике" и "военном менталитете", - заявила Кнайсль РИА Новости в ответ на вопрос о том, должна ли РФ вести диалог по Украине с США, а не с ЕС.
По ее словам, подобная риторика не характерна ни для США, ни для России.
"Я никогда не слышала об этом в Вашингтоне и никогда не слышала об этом в Российской Федерации", - подытожила экс-глава МИД Австрии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины
16 апреля 2024, 14:14
 
В миреРоссияСШАУкраинаКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюзНАТО
 
 
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