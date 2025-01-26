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Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025
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18:39 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/dyuzharrik-1995579173.html
Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго
Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025
Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Руанду вывести войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК) и прекратить поддержку... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:39:00+03:00
2025-01-26T18:39:00+03:00
в мире
руанда
демократическая республика конго
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Руанду вывести войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК) и прекратить поддержку группировки М23, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь повторяет свой призыв соблюдать соглашение о прекращении огня. Он призывает М23 немедленно прекратить все враждебные действия и уйти из оккупированных районов. Он также призывает Силы обороны Руанды прекратить поддержку М23 и уйти с территории Демократической Республики Конго", – говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика. В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к столице провинции Северное Киву городу Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250107/gosdep-1992706729.html
https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html
руанда
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в мире, руанда, демократическая республика конго, антониу гутерреш, стефан дюжаррик
В мире, Руанда, Демократическая Республика Конго, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик
Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго

Дюжаррик: генсек ООН призвал Руанду вывести войска из ДР Конго

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Руанду вывести войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК) и прекратить поддержку группировки М23, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь повторяет свой призыв соблюдать соглашение о прекращении огня. Он призывает М23 немедленно прекратить все враждебные действия и уйти из оккупированных районов. Он также призывает Силы обороны Руанды прекратить поддержку М23 и уйти с территории Демократической Республики Конго", – говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Госдеп США осудил эскалацию конфликта на востоке ДР Конго
7 января, 04:32
В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к столице провинции Северное Киву городу Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 08:00
 
В миреРуандаДемократическая Республика КонгоАнтониу ГутеррешСтефан Дюжаррик
 
 
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