Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго
Дюжаррик: генсек ООН призвал Руанду вывести войска из ДР Конго
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Руанду вывести войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК) и прекратить поддержку группировки М23, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь повторяет свой призыв соблюдать соглашение о прекращении огня. Он призывает М23 немедленно прекратить все враждебные действия и уйти из оккупированных районов. Он также призывает Силы обороны Руанды прекратить поддержку М23 и уйти с территории Демократической Республики Конго", – говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.
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В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к столице провинции Северное Киву городу Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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