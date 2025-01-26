Рейтинг@Mail.ru
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/dtp-1995557208.html
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс - РИА Новости, 26.01.2025
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс
Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:23:00+03:00
происшествия
авто
курган
курганская область
volkswagen group
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638866_0:47:3557:2047_1920x0_80_0_0_d1fd4c8e60ecaaf4efe4436f9c9e94ad.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка, сообщило Управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. ДТП произошло в воскресенье, в 12.18 (10.18 мск) в Кургане на проспекте Конституции, 51. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении по проспекту Конституции в сторону ул. Юргамышской не справилась с управлением и допустила наезд на остановочный комплекс "им. Красного креста", где находилась женщина 1975 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638866_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_988cdbe59f90cf824e56c12c24f672a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, курган, курганская область, volkswagen group, министерство внутренних дел рф (мвд россии), volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Курган, Курганская область, Volkswagen Group, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Volkswagen Touareg
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс

В Кургане женщина погибла после наезда Volkswagen Polo на остановочный комплекс

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка, сообщило Управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.
ДТП произошло в воскресенье, в 12.18 (10.18 мск) в Кургане на проспекте Конституции, 51.
"Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении по проспекту Конституции в сторону ул. Юргамышской не справилась с управлением и допустила наезд на остановочный комплекс "им. Красного креста", где находилась женщина 1975 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточняется в сообщении.
Мусоровоз, совершивший наезд на женщину в Павловском Посаде - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Подмосковье мусоровоз задавил женщину
28 ноября 2024, 21:50
 
ПроисшествияАвтоКурганКурганская областьVolkswagen GroupМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Volkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала