https://ria.ru/20250126/dtp-1995557208.html

В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс

В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс - РИА Новости, 26.01.2025

В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс

Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:23:00+03:00

2025-01-26T15:23:00+03:00

2025-01-26T15:23:00+03:00

происшествия

авто

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курганская область

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка, сообщило Управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. ДТП произошло в воскресенье, в 12.18 (10.18 мск) в Кургане на проспекте Конституции, 51. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении по проспекту Конституции в сторону ул. Юргамышской не справилась с управлением и допустила наезд на остановочный комплекс "им. Красного креста", где находилась женщина 1975 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html

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происшествия, авто, курган, курганская область, volkswagen group, министерство внутренних дел рф (мвд россии), volkswagen touareg