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В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс - РИА Новости, 26.01.2025
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс
Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:23:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Водитель-женщина на автомобиле Volkswagen Polo в воскресенье в Кургане наехала на остановочный комплекс, где находилась женщина, она погибла, идет проверка, сообщило Управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. ДТП произошло в воскресенье, в 12.18 (10.18 мск) в Кургане на проспекте Конституции, 51. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении по проспекту Конституции в сторону ул. Юргамышской не справилась с управлением и допустила наезд на остановочный комплекс "им. Красного креста", где находилась женщина 1975 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html
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происшествия, авто, курган, курганская область, volkswagen group, министерство внутренних дел рф (мвд россии), volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Курган, Курганская область, Volkswagen Group, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Volkswagen Touareg
В Кургане водитель на Volkswagen Polo наехала на остановочный комплекс
В Кургане женщина погибла после наезда Volkswagen Polo на остановочный комплекс