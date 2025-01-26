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В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека - РИА Новости, 26.01.2025
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
Два человека погибли и семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковыми автомобилями и микроавтобусом в Ростовской области,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:52:00+03:00
2025-01-26T14:52:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Два человека погибли и семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковыми автомобилями и микроавтобусом в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, в 10.38 мск на 127-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" водитель автомобиля "Лада Приора", по предварительным данным, совершил неудачный маневр, вследствие чего машину занесло и она столкнулась с обгоняемым автомобилем "Киа Рио". Далее автомобиль "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом малой вместимости "Луидор", ехавшим по маршруту "Волгодонск-Ростов" с 16 пассажирами. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Приора" скончались на месте... семь пассажиров автобуса "Луидор" пострадали и доставлены в больницу", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Ростовской области. Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой организована проверка в связи со смертельным ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. В частности, проверяется соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250125/avtobus-1995452877.html
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в мире, ростовская область, происшествия, дтп, гаи, россия
В мире, Ростовская область, Происшествия, ДТП, ГАИ, Россия
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
ГАИ: в ДТП с легковушками и микроавтобусом под Ростовом погибли два человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости.
Два человека погибли и семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковыми автомобилями и микроавтобусом в Ростовской области, сообщили в пресс-службе
Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, в 10.38 мск на 127-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" водитель автомобиля "Лада Приора", по предварительным данным, совершил неудачный маневр, вследствие чего машину занесло и она столкнулась с обгоняемым автомобилем "Киа Рио".
Далее автомобиль "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом малой вместимости "Луидор", ехавшим по маршруту "Волгодонск-Ростов" с 16 пассажирами.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Приора" скончались на месте... семь пассажиров автобуса "Луидор" пострадали и доставлены в больницу", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Ростовской области
.
Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратурой организована проверка в связи со смертельным ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. В частности, проверяется соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров, уточнили в ведомстве.