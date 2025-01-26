https://ria.ru/20250126/dtp-1995545044.html

В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал

В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал - РИА Новости, 26.01.2025

В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал

Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:30:00+03:00

2025-01-26T13:30:00+03:00

2025-01-26T13:36:00+03:00

происшествия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995545241_5:0:1239:694_1920x0_80_0_0_b52a244ac81ddb17dc6f830174fe158c.jpg

ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Утром в воскресенье в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Renault, за рулем которого был 53-летний водитель, столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, который следовал по маршруту № 414 "Мехзавод – онкодиспансер". За рулем автобуса находился 48-летний мужчина. "В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров, одному из которых, 18-летней девушке, понадобилась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск