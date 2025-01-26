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В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал - РИА Новости, 26.01.2025
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13:30 26.01.2025 (обновлено: 13:36 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/dtp-1995545044.html
В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал
В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал - РИА Новости, 26.01.2025
В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал
Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:30:00+03:00
2025-01-26T13:36:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Утром в воскресенье в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Renault, за рулем которого был 53-летний водитель, столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, который следовал по маршруту № 414 "Мехзавод – онкодиспансер". За рулем автобуса находился 48-летний мужчина. "В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров, одному из которых, 18-летней девушке, понадобилась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал

В Омске девушка пострадала при столкновении маршрутного автобуса с легковушкой

© УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Кадр видео
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© УГИБДД УМВД России по Омской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Кадр видео
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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Утром в воскресенье в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Renault, за рулем которого был 53-летний водитель, столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, который следовал по маршруту № 414 "Мехзавод – онкодиспансер". За рулем автобуса находился 48-летний мужчина.
"В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров, одному из которых, 18-летней девушке, понадобилась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Место ДТП, где произошло столкновение между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП
25 марта 2024, 16:42
 
ПроисшествияОмск
 
 
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