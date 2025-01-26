В Омске маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек пострадал
В Омске девушка пострадала при столкновении маршрутного автобуса с легковушкой
© УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Кадр видео
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Кадр видео
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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Омске, есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Утром в воскресенье в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Renault, за рулем которого был 53-летний водитель, столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, который следовал по маршруту № 414 "Мехзавод – онкодиспансер". За рулем автобуса находился 48-летний мужчина.
"В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров, одному из которых, 18-летней девушке, понадобилась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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