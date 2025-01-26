https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html

В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 26.01.2025

В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:28:00+03:00

2025-01-26T12:28:00+03:00

2025-01-26T12:31:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 26 янв — РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, на 10 километре автодороги Нефтекамск-Уфа рейсовый автобус "ПАЗ", следуя по маршруту "Нефтекамск-Карманово" с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся. "В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы. Подробности уточняются",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан