https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 26.01.2025
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:28:00+03:00
2025-01-26T12:28:00+03:00
2025-01-26T12:31:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 26 янв — РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, на 10 километре автодороги Нефтекамск-Уфа рейсовый автобус "ПАЗ", следуя по маршруту "Нефтекамск-Карманово" с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся. "В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы. Подробности уточняются",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
В Башкирии автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся