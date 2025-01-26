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В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 26.01.2025
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12:28 26.01.2025 (обновлено: 12:31 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 26.01.2025
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:28:00+03:00
2025-01-26T12:31:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 26 янв — РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, на 10 километре автодороги Нефтекамск-Уфа рейсовый автобус "ПАЗ", следуя по маршруту "Нефтекамск-Карманово" с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся. "В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы. Подробности уточняются",- говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

В Башкирии автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 26 янв — РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, медики осматривают двух человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, на 10 километре автодороги Нефтекамск-Уфа рейсовый автобус "ПАЗ", следуя по маршруту "Нефтекамск-Карманово" с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся.
"В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы. Подробности уточняются",- говорится в сообщении.
Место происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области. 17 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
17 апреля 2024, 23:13
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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