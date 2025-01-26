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В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 26.01.2025 (обновлено: 21:33 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/donetsk-1995591554.html
В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел
В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел - РИА Новости, 26.01.2025
В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел
В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:49:00+03:00
2025-01-26T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА самолетного типа, который был нацелен на важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка", — подчеркнули в ведомстве. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области. В частности, в воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром того же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел

ФСБ: "Купол Донбасса" отразил атаку БПЛА на критически важный водонапорный узел

© Фото : Национальный антитеррористический комитетС помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка
С помощью системы Купол Донбасса перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
«
"С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА самолетного типа, который был нацелен на важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка", — подчеркнули в ведомстве.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области. В частности, в воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром того же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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