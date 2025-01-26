https://ria.ru/20250126/donetsk-1995591554.html

В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел

В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел - РИА Новости, 26.01.2025

В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел

В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:49:00+03:00

2025-01-26T20:49:00+03:00

2025-01-26T21:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА самолетного типа, который был нацелен на важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка", — подчеркнули в ведомстве. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области. В частности, в воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром того же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)