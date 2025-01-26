В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел
ФСБ: "Купол Донбасса" отразил атаку БПЛА на критически важный водонапорный узел
© Фото : Национальный антитеррористический комитетС помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка
С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Донецке сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку на критически важный водонапорный узел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
«
"С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА самолетного типа, который был нацелен на важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка", — подчеркнули в ведомстве.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области. В частности, в воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром того же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18