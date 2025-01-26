Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима
Посол Андреев: дипломаты из России не поедут на годовщину освобождения Освенцима
© AP Photo / Oded BaliltyПосетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
© AP Photo / Oded Balilty
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
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ВАРШАВА, 26 янв — РИА Новости. Российские дипломаты не поедут на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
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"Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует", — сказал он.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в Освенциме 27 января. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. Представителей Москвы на мероприятия не пригласили.
Красная армия освободила Аушвиц 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.